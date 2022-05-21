TESK Başkanı Palandöken: "Mobilya ve beyaz eşyada taksit sayısı artırılmalı"

"Yuva kuracak çiftlere taksit sayısında kolaylık sağlanmalı"

"Mobilya ve beyaz eşyada kredi kartına 9 taksit sayısı yetersiz"

"Taksit sayısının artırılması piyasaları hareketlendirir"

"Taksit sayısının düşük olması sebebiyle ikinci ele yönelim var"

"Evlenecek gençlere bankalar düşük faizli kredi vermeli"

ANKARA - Artan piyasa fiyatları göz önünde bulundurularak mobilya ve beyaz eşyada taksit sınırının artırılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Düğün sezonu başladı fakat çiftler birçok ihtiyacını almayı erteliyor. Piyasadaki pahalılık ikinci ele talebi arttırıyor. Mobilya, beyaz eşya gibi temel ürünlerde uygulanan kredi kartı taksit sayısının 9'a düşürülmesi piyasaya şartlarına göre alım gücünü karşılamıyor. Taksit sayısı artırılmalı ki çiftler de evini daha rahat şekilde kurabilsin. Yeni evlenecek çiftler, ev alanlar, eşyalarını değiştirmek isteyenler için taksit sayısı fiyatlar göz önüne alınarak 24 ayın altında olmayacak şekilde yükseltilmeli. Bununla birlikte bankalar da elllerini taşın altına koyarak düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanı sunmalı" dedi.

-"Taksit sayısının artırılması piyasaları hareketlendirir"

Mobilya ve beyaz eşya piyasasındaki durgunluğun giderilmesi ve yeni evlenecek çiftlerin yuva kurmalarına destek olmak için önerilerde bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Piyasadaki fiyat artışları vatandaşlarımızın alım gücünü düşürüyor. Alım gücünün düşmesi esnafımızın da işlerini zorlaştırıyor. Pandeminin etkisini geride bıraktığımız bu yıl yaklaşık 1 milyona yakın çiftin evlenmesi bekleniyor. Fakat geçen yıl Mayıs ayında 10 bin liraya kadar mobilya düğün paketleri bulunabiliyorken bu yıl aynı mobilya grupları en az 30-40 bin lira civarında, beyaz eşya da aynı şekilde iki kattan fazla zamlandı. Durumun böyle olması evlenmeyi düşünen çiftlerimizin düğünü ertelemesine veya ikinci el ürün almaya yönlendiriyor. Eşya dizmekte zorlanan vatandaşlarımıza, ev kuracak çiftlerimize alım kolaylığı sağlanmalı. Bunun için kredi kartı taksit sınırı güncel piyasa şartlarına göre yeniden düzenlenmeli. Beyaz eşya ve mobilya gibi ürün gruplarını alırken kısa vadede ödemekte zorlanan vatandaşlar için düşük faizli ihtiyaç kredileri verilerek ülke ekonomisine katkı sağlanmalı" ifadelerini kullandı.