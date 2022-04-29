Pamuk fiyatları 1,5 doların üzerini gördü - Son Dakika
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Pamuk fiyatları 1,5 doların üzerini gördü

29.04.2022 15:56
Pamuk fiyatları 1,5 doların üzerini gördü

Pamuk fiyatları, Mayıs 2011'den bu yana ilk defa 1,5 doların üzerini gördü.

Pamuk fiyatları, Mayıs 2011'den bu yana ilk defa 1,5 doların üzerini gördü.

Emtia piyasasında merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişeler ve jeopolitik risklerle oynaklıklar devam ediyor.

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin belirsizlikler, fiyatları yukarı yönlü etkilerken, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin yaptığı açıklamalarla doların güçlenmesi de emtia fiyatları üzerinde satış baskısı oluşturuyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Çin kaynaklı etkiler emtia piyasalarında satış baskısına neden olmasına karşın, tarım emtiasındaki genel olarak yükseliş eğilimi devam ediyor.

Analistler, jeopolitik risklerle beraber üretim yönelik endişeler ve hava koşullarının tarım emtiasını yukarı yönlü etkilediğini belirtti.

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören temmuz vadeli pamuk, 1,5110 dolarla Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Pamuk saat 15.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,4750 dolar seviyelerinde dengelendi.

Uluslararası Pamuk Komitesi'nin pamukta üretim açığı beklentisinin devam etmesi, pamuk fiyatlarında yükselişe neden olan önemli etkenlerden bir tanesi olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Pamuk Komitesi (ICAC), 2021/22 sezonunda küresel pamuk üretiminin yüzde 6 artışla 26,52 milyon ton olacağını tahmin ediyor.

Önceki haftalarda ABD'nin pamuk ihracatının artması da pamuk fiyatlarında sert yükselişlere sebep olmuştu.

Diğer tarım emtialarında bugün karışık bir seyir söz konusu

Tarım emtialarında genel olarak yükseliş eğilimi hakim olmasına karşın bugün karışık bir seyir söz konusu.

Bugün Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğdayda yatay bir seyir gözlemlenirken, soya fasulyesinde yüzde 0,4 artış görülürken, mısır ve pirinç yüzde 0,1 azalış kaydetti.

Kahve yüzde 1,6, kakao yüzde 0,4 değer kazanırken, şeker yüzde 0,4 değer kaybetti.

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Kaynak: AA

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