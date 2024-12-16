Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
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Dünya

Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı

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Suriye'deki bir hapishanede battaniye altında bulunan ve "Aylar sonra gün yüzü gördü" başlığıyla dünyaya servis edilen görüntülerdeki şahsın, rejim istihbarat subayı olduğu ve üstleriyle gasptan pay alma konusunda anlaşmazlık yaşadığı için 1 ay önce tutuklandığı ortaya çıktı.

16.12.2024 12:27  Güncelleme: 12:56
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Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesi sonrası, cezaevlerindeki tüm mahkumların serbest bırakıldığı açıklandı. Bu gelişme sonrası bölgeye giden CNN International ekibi, boşaltılmış bir cezaevinde battaniye altında bulduğu bir mahkuma ilişkin görüntüleri "Aylar sonra gün yüzü gördü" başlığıyla dünyaya servis etmişti.

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Olaya ilişkin görüntüler dünyanın gündemine otururken bulunan şahsın temiz giyimi, sağlıklı görünümü ve tavırları dikkat çekmişti. Soru işaretleri artınca şahsın verdiği isim ve bilgiler üzerine Suriye'deki bir araştırma kuruluşugerçeğin CNN'in aktardığından çok başka olduğunu ortaya çıkardı.

Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı

BEŞAR ESAD'IN TEĞMENİYMİŞ

Buna göre; adının Adel Gharbal olduğunu söyleyen şahıs için aramalar sonuç vermedi. Yapılan araştırmalar sonucunda şahsın gerçek adının Mohammad Salama olduğu belirlendi. "Abu Hamza" olarak bilinen Salama'nın Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratı'nda teğmen olduğu ortaya çıktı.

Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı

GASPTAN PAY ALMA KAVGASINDA TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre; Mohammad Salama'nın Humus'taki birkaç güvenlik kontrol noktasını yönettiği, hırsızlık ve gasp işlerine karıştığı ortaya çıktı. Yaklaşık 1 ay önce hapse girdiği belirlenen Salaman'ın tutukluluğunun gerekçesi ise üstleriyle yaşadığı gasptan pay alma kavgası...

ELİNDE BİRÇOK MASUM SİVİLİN KANI VAR

Araştırma sonuçlarına göre; Mohammad Salama 2014'te Humus'ta birçok cephede askeri operasyonlara katılıp sivilleri öldürdü. Bununla da yetinmeyen Salama, şehirdeki birçok genci sebepsiz yere veya uydurma suçlamalarla gözaltına alıp işkence ettirdi. Geçmişini silmek için numarasını değişen, sosyal medya hesaplarını kapatan Abu Hamza'nın akıbeti hakkında henüz bilgi edinilemezken CNN'in bu duruma bilerek mi düştüğü yoksa Hamza'nın oyununa mı geldiği tartışma konusu...

Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı

İnsan Hakları, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • YUSUF CANER:
    sondakika önce bir haber veriyor sonra da aaaa haber yalanmış diyor?? 95 3 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    Sıkın kafasına gitsin 70 3 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    a haber yalan makinesi zaten 10 4 Yanıtla
  • Aa:
    a haber iste 6 2 Yanıtla
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