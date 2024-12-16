İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yerleşimci sayısını artırma kararına Türkiye'den tepki - Son Dakika
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İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yerleşimci sayısını artırma kararına Türkiye'den tepki

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Dışişleri Bakanlığı, ''İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz'' açıklamasında bulundu.

16.12.2024 12:02
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İsrail'de hükümet, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle işgalini ilerlettiği Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşim birimlerinin genişletilmesine ilişkin "teşvik planını" onayladı. Türkiye, İsrail'in kararını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz. Bu karar İsrail'in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır" açıklamasında bulundu.

NETANYAHU, GOLAN'DAKİ İSRAİL NÜFUSUNU 2 KATINA ÇIKARMAK İSTİYOR

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten Tel Aviv yönetimi, bölgede "demografik büyümeyi teşvik planını" onayladı. Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Savaş ve Suriye'ye bakan yeni cepheyi göz önünde tutarak Golan'daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla hareket ettiği" belirtildi.

İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepki
İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Suriye-İsrail sınır bölgesi

YAKLAŞIK 11.2 MİLYON DOLARLIK TEŞVİK PLANI

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde ve aynı bölgedeki Katsrin yasadışı yerleşimindeki "demografik büyümeyi teşvik planına" 40 milyon şekel (yaklaşık 11.2 milyon dolar) ayrılacağı belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun, "Golan'ın güçlenmesi İsrail'in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepki

İSRAİL'İN SURİYE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail\'in Golan Tepeleri\'ndeki yerleşimci sayısını artırma kararına Türkiye\'den tepki

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Son Dakika Güncel İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yerleşimci sayısını artırma kararına Türkiye'den tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (62)

  • Mehmet Tok:
    Aha kınadık, şimdi utanırlar ha. 255 7 Yanıtla
  • Mehmet Yüksel:
    kınamakla olmuyor.gidin çıkartın.onlar işgal edeceğine siz işgal edin 182 13 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    bende kınıyorum kınıyalım arkadaşlar ama şiddetle lütfen 162 3 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    kınamakla bu işler olmaz icraat lazım 153 4 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Bende kınadım şahsen 120 2 Yanıtla
  • Hakkı Kara:
    yahu neyi kınıyorsunuz bunlar laftan anlamazlar tepelerine inmeniz gerekiyor zaman kaybetmeden 96 8 Yanıtla
  • Fatih şahan:
    Yalandan kınayın 92 7 Yanıtla
  • Halis Çelik:
    kinadık israil geri adım atacak aslinda kinamaya da gerek yok mesaj atsanız yeterliy di 90 3 Yanıtla
  • Thecaptainblack:
    E vallahi bizde gınıyoruz 82 1 Yanıtla
  • Mehmet Korum:
    kinamakla bir yere ve varilmaz 74 1 Yanıtla
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