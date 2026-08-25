'Rıdvan Abi' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba - Son Dakika
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'Rıdvan Abi' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba

\'Rıdvan Abi\' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba
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"Rıdvan Abi" lakabıyla tanınan fenomen Rıdvan Çelik, yasa dışı kumar sitesi reklamı yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çelik'in tutuklanma haberi dijital platformlarda geniş yankı uyandırırken, sosyal medya kullanıcıları kararın ardından tepki ve mizah dolu yorumlar yağdırdı.

Sosyal medyada "Rıdvan Abi" olarak bilinen fenomene yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Yasa dışı kumar sitesi reklamı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rıdvan Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karar sonrası sosyal mecrada tepki ve mizah içeren yorumlar peş peşe geldi.

'Rıdvan Abi' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba

Dijital platformlarda geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve "Rıdvan Abi" adıyla tanınan Rıdvan Çelik, hakkında başlatılan yasa dışı kumar ve bahis reklamı soruşturması kapsamında emniyet güçlerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece parmaklıklar arkasına gönderildi.

'Rıdvan Abi' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba

KULLANICILARDAN YORUM YAĞMURU

Rıdvan Çelik'in tutuklanma haberi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Kararın ardından kullanıcılar hem tepkilerini dile getirdi hem de mizahi paylaşımlarda bulundu. Sosyal medyada öne çıkan bazı yorumlar şu şekilde sıralandı:

  • "Buna bir tekme vursan 200 metre uçar, yaptığı işlere bak."
  • "Buna abi diyende akıl aramamak lazım."
  • "Koğuş kapısındaki mazgaldan kaçmaya çalışır bu..."
  • "Dikkat edin çöp poşetine falan sığar bu, kaçar hapisten."
  • "Bu abiyse diğer yarısı nerede?"
  • "Bu toplum buna da abi diyorsa geçmiş olsun."
  • "Gerçek yer altı mafyası..."
  • "Koğuş ağası yaparlar bunu."
  • "Kafese koyun bunu."

Emniyet ve adli makamların sosyal medya üzerinden yürütülen yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına yönelik denetim ile operasyonlarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Sosyal Medya, Rıdvan Çelik, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Rıdvan Abi' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    İşte toplumun kalitesi yarattığı ‘fenomen’ tiplerinden belli oluyor. 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: 'Rıdvan Abi' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba - Son Dakika
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