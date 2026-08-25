Bu takıma yan bakılmıyor! 3\'te 3 yaptı, liderliği kaptı

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Deplasmanda Iğdır FK'yi 1-0 mağlup eden Kayserispor, sezona 3'te 3 ile başlayarak puanını 9'a yükseltti ve haftayı lider tamamladı.

KAYSERİSPOR KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Sezona iyi bir başlangıç yapan Metro Holding Kayserispor, üçüncü haftada Alagöz Holding Iğdır FK'ye konuk oldu. Rakibini 1-0 mağlup eden Kayserispor, oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak 9 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, böylece Manisa FK'den liderliği devraldı.

MANİSA FK PUAN KAYBETTİ

Haftanın kapanış karşılaşmasında Ekenler Beton Sivasspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Dört gole sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Manisa FK'nin yaşadığı puan kaybıyla birlikte Kayserispor haftayı zirvede tamamladı.

3. HAFTANIN SONUÇLARI