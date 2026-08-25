Bu takıma yan bakılmıyor! 3'te 3 yaptı, liderliği kaptı
Trendyol 1. Lig'de Kayserispor fırtınası esiyor. Iğdır FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sezona 3'te 3 ile başlayarak 9 puana ulaştı ve 3. haftayı lider tamamladı.
Trendyol 1. Lig'de 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Deplasmanda Iğdır FK'yi 1-0 mağlup eden Kayserispor, sezona 3'te 3 ile başlayarak puanını 9'a yükseltti ve haftayı lider tamamladı.
KAYSERİSPOR KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR
Sezona iyi bir başlangıç yapan Metro Holding Kayserispor, üçüncü haftada Alagöz Holding Iğdır FK'ye konuk oldu. Rakibini 1-0 mağlup eden Kayserispor, oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak 9 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, böylece Manisa FK'den liderliği devraldı.
MANİSA FK PUAN KAYBETTİ
Haftanın kapanış karşılaşmasında Ekenler Beton Sivasspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Dört gole sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Manisa FK'nin yaşadığı puan kaybıyla birlikte Kayserispor haftayı zirvede tamamladı.
3. HAFTANIN SONUÇLARI
- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Bursaspor: 2-1
- Alagöz Holding Iğdır FK-Metro Holding Kayserispor: 0-1
- Eminevim Ümraniyespor-Turka Esenler Erokspor: 1-1
- Bodrum FK-Muğlaspor: 0-0
- Antalyaspor-Orfa Yapı Pendikspor: 2-3
- Bandırmaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 1-1
- Boluspor-Mardin 1969: 0-3
- Vanspor-İstanbulspor: 3-2
- SMS Grup Sarıyer-Batman Petrolspor: 1-2
- Ekenler Beton Sivasspor-Manisa FK: 2-2
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