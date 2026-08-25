Galatasaray için yanıp tutuşan biri var: Bırakın beni gideyim

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ismaila Sarr için kritik günlere girildi. Sarı-kırmızılılarla kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı belirtilen Senegalli yıldızın, Crystal Palace'a ayrılmak istediğini ilettiği öne sürüldü. Galatasaray'ın ise transfer için bonuslarla birlikte 50 milyon euroya ulaşan bir paket sunduğu iddia edildi.

SARR: BIRAKIN BENİ GİDEYİM

Crystal Palace'ın Ismaila Sarr için 60 milyon euro bonservis talep ettiği belirtilirken, 28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transfer olabilmek için kulübüne baskı yaptığı aktarıldı.

Sarr'ın teknik heyet ve yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Geçen sezon Crystal Palace'ta İngiltere Kupası ve Konferans Ligi'ni kazandık. Burada bir hedefim kalmadı. Kariyerimde ilk kez artık Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Bırakın beni gideyim" dediği öne sürüldü.

İDMANLARA VE MAÇLARA ÇIKMIYOR

Senegalli futbolcunun Crystal Palace'ta idmanlara ve maçlara çıkmadığı belirtildi. Teknik direktör Pierre Sage ise Sarr'ı takımda tutmak istediklerini açıkladı. Buna rağmen yıldız futbolcunun Galatasaray'a transfer olma konusundaki kararlılığını sürdürdüğü ifade edildi.

GALATASARAY'DAN 50 MİLYON EUROLUK PAKET

Galatasaray'ın, Sarr için 60 milyon euro isteyen Crystal Palace'a 35 milyon euro garanti bonservis teklif ettiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların teklifinde ayrıca 5 milyon euro Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma bonusu ve 10 milyon euro çeyrek final bonusu bulunduğu belirtildi. Böylece gerçekleşmesi zor bonusların da devreye girmesi halinde paketin toplam değeri 50 milyon euroya ulaşacak.

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR BEKLENECEK

Galatasaray'ın Crystal Palace'tan gelecek yanıt için perşembe gününe kadar bekleyeceği ifade edildi. İngiliz ekibinin bonservis talebinde geri adım atmaması halinde sarı-kırmızılıların alternatif isimlere yöneleceği belirtildi. Bu durumda kanat transferinde Rafael Leao, santrfor bölgesinde ise Ermedin Demirovic seçeneklerinin yeniden gündeme geleceği aktarıldı.