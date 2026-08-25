Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim! - Son Dakika
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Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim!

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Bülent Ersoy, Kuşadası konserinde yaşanan gerilimin ardından yaptığı açıklamada sağlık durumuna rağmen neden sahneye çıktığını anlattı. Ünlü sanatçı, gecikmesine tepki gösteren bir seyirciye verdiği yanıtı da savundu.

Bülent Ersoy, Kuşadası’ndaki konserinde yaşanan gerginliğin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sağlık sorunlarına rağmen sahneye çıktığını belirten Ersoy, o gece yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü sanatçı, konser öncesinde 3 torba serum aldığını, dört doktor ve iki hemşirenin başında beklediğini söyledi. Buna rağmen kendisini dinlemek için gelen yaklaşık 3 bin kişiyi hayal kırıklığına uğratmamak adına tüm riskleri göze alarak sahneye çıktığını ifade etti.

Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim!

“SAĞLIĞIMI HİÇE SAYARAK SAHNEYE ÇIKTIM”

Amfi tiyatronun tamamen dolu olduğunu belirten Ersoy, sevenlerini yalnız bırakmamak için sağlık durumunu ikinci plana attığını dile getirdi. Konser alanında serum tedavisi gördüğünün ve bu nedenle gecikme yaşanacağının anons edildiğini de belirten sanatçı, buna rağmen bir seyircinin “Nerede kaldınız, saat kaç farkında mısınız?”şeklinde tepki gösterdiğini söyledi.

Ersoy, kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından verdiği tepkiyi ise şu sözlerle savundu:

“Üç bin kişinin bana değer vererek izlemeye geldikleri bu gecede, onların hayal kırıklığına uğramaması adına sağlıkla ilgili tüm riskleri göze alarak sahneye çıkan bendenize (...) ‘Saat kaç oldu, farkında mısın?’ diyen bir kişiye verdiğim cevap bir saygısızlık değil, haddini bilmeyene haddini bildirmek değil midir?”

Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim!

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Son Dakika Magazin Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • himmet kepez himmet kepez:
    Bi git artık yeter 8 0 Yanıtla
    Bizim Butik Aradığınız Herşey Burada Bizim Butik Aradığınız Herşey Burada:
    sanatçı kılığına girmiş kişi 3 0
  • ikoyuncu.6301@gmail.com [email protected]:
    Bunu da biz bu egoya sahiplendirdik maalesef. 3 kuruşken 5 kuruş değer bicersen olacağı bu 2 0 Yanıtla
    Bizim Butik Aradığınız Herşey Burada Bizim Butik Aradığınız Herşey Burada:
    dengesiz bu ya adama hakaret ediyor seyircide onu alkışlıyor 0 0
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Psikoloji biliminde narsizm konusunda verilecek en bariz örnek. 1 0 Yanıtla
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