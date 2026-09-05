Para piyasası fonlarından elde edilen kazançlara yüzde 10 stopaj kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Para piyasası fonlarından elde edilen kazançlara yüzde 10 stopaj kararı Resmi Gazete'de

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Para piyasası fonları ile ünvanında 'para piyasası' ibaresi bulunan serbest fonların kazançlarına uygulanan stopaj oranı, Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 0'dan yüzde 10'a çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi; yeni oran, yürürlük tarihinden sonra iktisap edilen katılma payları için geçerli olacak.

Para piyasası fonları ile ünvanında "para piyasası" ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlara uygulanan tevkifat oranı yüzde 0'dan yüzde 10'a çıkartıldı.

Para piyasası fonlarından elde edilen kazançlara yapılacak vergi kesintisiyle ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar nezdinde uygulanan stopaj rejiminde yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, yalnızca para piyasası fonları ile ünvanında "para piyasası" ibaresi yer alan serbest fonların katılma paylarından sağlanan kazançlara münhasır olmak üzere, daha önce yüzde 0 olarak uygulanan tevkifat oranı yüzde 10'a yükseltildi.

Yerli kurumsal yatırımcılar nezdinde kesilen bu tevkifat tutarları üçer aylık vergilendirme dönemlerinde beyan edilecek geçici vergiden mahsup edilebilecekken, yabancı kurumsal yatırımcılar bakımından söz konusu yüzde 10'luk kesinti nihai vergilendirme mahiyetini taşıyor. Yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların para piyasası fonları haricindeki diğer tüm kazançlarda ise oranın tevkifatın yüzde 0 olarak uygulanmasına aynen devam edilecek.

Öte yandan, yerli ve yabancı gerçek kişilerin yatırım fonu katılma payı kazançlarına uygulanan yüzde 17,5 oranındaki tevkifat rejiminde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Oran değişikliğinin zaman bakımından uygulanmasında ise kademeli bir esas benimsendi.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iktisap edilecek yeni katılma payı kazançları doğrudan bu orana tabi kılındı.

Yürürlük tarihinden önce iktisap edilmiş katılma paylarında ise düzenlemenin yayımı tarihine kadar teşekkül eden kazançlar tevkifat kapsamı dışında tutularak sadece yayım tarihinden katılma paylarının elden çıkarıldığı tarihe kadar geçen süreye isabet eden kazanç kısmı tevkifat kapsamına alındı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Para piyasası fonlarından elde edilen kazançlara yüzde 10 stopaj kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Para piyasası fonlarından elde edilen kazançlara yüzde 10 stopaj kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika
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