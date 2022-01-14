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PEAKUP, 'Yazılım ve Bilişim Hizmetleri' kategorisinin şampiyonları arasında - Son Dakika

PEAKUP, 'Yazılım ve Bilişim Hizmetleri' kategorisinin şampiyonları arasında

14.01.2022 15:45
PEAKUP, 'Yazılım ve Bilişim Hizmetleri' kategorisinin şampiyonları arasında

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), sektörün 2020 yılı ihracat şampiyonlarını açıkladı.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), sektörün 2020 yılı ihracat şampiyonlarını açıkladı. Teknoloji şirketi PEAKUP da 'Yazılım ve Bilişim Hizmetleri' kategorisinin şampiyonları arasında yer aldı.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), sektörün 2020 yılı ihracat şampiyonlarını açıkladı. Birliğin bünyesindeki alt sektörlerden oluşan 17 kategoride başarı gösteren şirketler plaketlerini aldı. PEAKUP Yazılım ve Bilişim Hizmetleri kategorisinin şampiyonları arasında yerini aldı. HİB Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, " Türkiye'nin en genç ihracatçı birliği olmamıza rağmen, üye sayımızı kısa sürede 2 binin üzerine, Covid-19 pandemisinin yıkıcı şartlarına rağmen ihracatımızı da 46,2 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı başardık. Sektörümüz bu yıl aynı zamanda 21 milyar doların üzerinde bir dış ticaret fazlasına da imza atmış durumda" dedi.

GÜLLE: HİZMET İHRACATI CARİ FAZLA VERMESİYLE STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Hizmet ihracatının, Türkiye'nin cari fazla veren bir ekonomiye sahip olması adına stratejik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Sektörümüz, ekonomimize maddi katkılarının yanı sıra ülkemizin küresel ölçekte itibarını da zirveye taşımaktadır. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız, 15 milyon yurttaşımızı istihdam ederek, yakaladığı başarılarla ülkemizin dinamik ve nitelikli insan gücü potansiyelini de gözler önüne sermektedir. Ülkemize döviz kazandıran, istihdama katkı veren, cari dengeye pozitif etkisi olan ve aynı zamanda ülkemizin itibarına itibar katan Türkiye'nin Hizmet İhracatının Şampiyonları, gösterdikleri performansla her türlü takdiri ve tebriki fazlasıyla hak etmektedir. Büyük bir titizlikle hazırlanan bu araştırmanın sonucunda firmalarımız hem kendi sektörü içerisindeki konumunu hem de genel sıralamasını görebilme imkanına sahip olmaktadır. Umut ederiz ki, bu araştırma hizmet ihracatçısı firmalarımız arasında dostane ve kazançlı bir rekabet ortamının oluşmasına vesile olur. Bu sayede, hizmet sektörünün öncülüğünde ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı hep birlikte başarırız" dedi.

YAZILIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ KATEGORİSİNDE PEAKUP YERİNİ ALDI

PEAKUP CEO'su Ahmet Toprakçı, "Türkiye ekonomisi yükselen değeri hizmet sektörlerinin ödüllendirildiği 2020 yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları değerlendirmesinde Yazılım ve Bilişim Hizmetleri kategorisinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. 2021'de de sıralamamızı ürünlerimizin gücü ile artırarak devam etme amacı ile çalışmaya ve üretmeye devam ediyor olacağız. Teknoloji ihracatı ülkemizin kalkınma reçetesidir" diye konuştu.


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Mehmet İlker Aycı, Türkiye, İhracat, Bilişim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

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