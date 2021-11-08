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Petkim, 9 aylık net karı 3,9 milyar lira oldu - Son Dakika

Petkim, 9 aylık net karı 3,9 milyar lira oldu

08.11.2021 14:41
Petkim, 9 aylık net karı 3,9 milyar lira oldu

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim'in, net karı yılın 9 ayında 3 milyar 909 milyon lira oldu.

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim'in, net karı yılın 9 ayında 3 milyar 909 milyon lira oldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, petrokimya piyasalarındaki olumsuz şartlara rağmen Petkim, söz konusu dönemdeki performansıyla satışlarını artırdı ve borçlarını azalttı.

Petkim'in bu dönemde toplam satışları 19 milyar 165 milyon liraya ulaştı. Şirketin 9 aylık net karı ise toplam 3 milyar 909 milyon lira oldu. Petkim, geçen yılın aynı döneminde 446 milyon lira net kar elde etmişti.

Petkim'in söz konusu dönemde öz kaynaklarında 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 50 artış yaşanırken, toplam borçluluğu 261 milyon dolar azaldı.

Petrokimya ürünlerine olan talep artışıyla birlikte arz kısıtlarının da yaşandığı dönemde Petkim, STAR Rafineri entegrasyonuyla üretimini aralıksız sürdürdü. Ürün çeşitliliği ve kesintisiz üretimin toplam satışlara yansıdığı bu dönemde kapasite kullanımı ise yüzde 89,5'den yüzde 92,2'ye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Petkim'in ürün çeşitliliği ve entegre üretim tesisleri sayesinde kesintisiz üretim yaptığını belirterek, "Üretimden satışların yanında ticari satışlarımızı da bu dönemde artırmayı başardık. Bu zorlu süreçte şirket olarak imza attığımız güçlü performansın yanı sıra tahakkuku gerçekleşen 821 milyon liralık kurumlar gelir vergisi ile ülke ekonomimiz için de önemli bir finansal değer ürettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Petkim, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petkim, 9 aylık net karı 3,9 milyar lira oldu - Son Dakika Ekonomi


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