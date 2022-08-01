Al-Ghais, OPEC'in 3 Ocak'ta Viyana 'da gerçekleştirilen özel oturumunda 31 Temmuz'da görevi sona erecek Muhammed Barkindo yerine oy birliği ile genel sekreter olarak seçilmişti.

Kaynak: AA

Viyana, Kuveyt, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › OPEC Genel Sekreteri Al-Ghais görevine başladı - Son Dakika

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