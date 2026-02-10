Piyasalar hareketli! Altın fiyatları düştü, gümüşteki sert dalgalanma sürüyor

Altın fiyatları salı günü gerilerken, yatırımcıların bu hafta açıklanacak kritik ABD istihdam ve enflasyon verileri öncesinde temkinli duruşunu koruması fiyatları 5 bin dolar seviyesinin üzerinde tuttu. Söz konusu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından belirleyici olacak.

SPOT ALTIN 5 BİN 29,49 DOLARA GERİLEDİ

Spot altın, yüzde 0,7 düşüşle ons başına 5 bin 29,49 dolara geriledi. Altın pazartesi günü, doların bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyelerine inmesiyle yüzde 2 yükselmişti. Değerli metal, 29 Ocak'ta 5 bin 594,82 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Nisan vadeli ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,5 düşüşle ons başına 5 bin 52 dolar seviyesinde işlem gördü.

GRAM ALTINDA AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET YAŞANDI

Ons altın tarafında yaşanan düşüşle birlikte gram altında da aşağı yönlü hareket yaşandı. Gram altın şu sıralar yüzde 1'lik düşüşle 7 bin 43 lira seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

GÜMÜŞTE SERT DALGALANMA

Spot gümüş, önceki seansta yaklaşık yüzde 7 yükselmesinin ardından yüzde 2,1 düşüşle 81,64 dolara indi. Gümüş, 29 Ocak'ta 121,64 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Analistler, gümüşte spekülatif işlemler nedeniyle oynaklığın daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Piyasa yorumcularına göre ABD ile Çin arasındaki ekonomik ve jeopolitik rekabetin uzun yıllar devam etmesi bekleniyor. Bu durum, altın için yapısal bir yukarı yönlü eğilim yaratırken, kısa vadede Fed'in faiz beklentilerinin fiyatlamalar üzerindeki etkisi yakından izleniyor.

DOLAR ZAYIF, YEN GÜÇLÜ

ABD doları salı günü sert kayıplarını telafi etmeye çalışırken, Japon yeni Başbakan Sanae Takaichi'nin seçim zaferi sonrası elde ettiği kazanımları korudu. Doların zayıf seyri, değerli metallere yönelik ilgiyi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, ABD'de iş gücü artışının yavaşlaması ve verimlilikteki yükseliş nedeniyle istihdam artışlarının önümüzdeki aylarda zayıflayabileceğini söyledi. Bu değerlendirme, Fed içinde süren faiz tartışmalarını da besliyor. Piyasalar, 2026 yılı içinde en az iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklerken, ilk indirimin haziran ayında gelmesi öngörülüyor. Faiz getirmeyen altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha güçlü performans sergiliyor.