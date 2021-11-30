Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 1.811,61 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,82 puan değer kazandı.

Dün 1.808,798 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,89 puan ve yüzde 0,27 değer kaybederek 1.803,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.797,16, en yüksek ise 1.814,99 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,02, hizmetler endeksi yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 0,46 ve sanayi endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükseldi, 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Koza Altın İşletmeleri, Garanti BBVA, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.796,0 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360 sterlin/dolar paritesi 1,3360 ve dolar/yen paritesi 112,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 12,9980 liradan, avro 14,7740 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 artışla 1.796,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2 azalışla 71,4 dolardan işlem görüyor.