Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 artışla 2.068,55 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,53 puan değer kazandı.

Dün 2.046,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 24,32 puan ve yüzde 1,19 değer kazanarak 2.070,35 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.059,21, en yüksek ise 2.074,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,13, teknoloji endeksi yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 1,10 ve sanayi endeksi yüzde 0,98 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79'u yükseldi, 16'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Şişecam, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.817,7 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,90, bileşik getirisi yüzde 24,21 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1370, sterlin/dolar paritesi 1,3630 ve dolar/yen paritesi 115,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,8430 liradan, avro 15,7340 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.817,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 83,2 dolardan işlem görüyor.