Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,85 artışla 2.475,41 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,86 puan değer kazandı.

Cuma günü 2.430,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 33,39 puan ve yüzde 1,37 değer kazanarak 2.463,94 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.460,07, en yüksek ise 2.477,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,32, hizmetler endeksi yüzde 1,35, teknoloji endeksi yüzde 1,37 ve sanayi endeksi yüzde 2,65 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 91'i yükseldi, 9'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişe ve Cam Fabrikaları, Tüpraş, Kardemir (D) ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.898 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,96, bileşik getirisi yüzde 22,06 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0600, sterlin/dolar paritesi 1,2570 ve dolar/yen paritesi 129,68 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,8620 liradan, avro 15,7520 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 artışla 1.898 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 değer kazancıyla 110,1 dolardan işlem görüyor.