Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

24.05.2022 13:13
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 artışla 2.393,10 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 artışla 2.393,10 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,20 puan değer kazandı.

Dün 2.380,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,15 puan ve yüzde 0,47 değer kazanarak 2.392,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.376,07, en yüksek ise 2.395,28 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,66 ve sanayi endeksi yüzde 0,82 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,03 ve hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 70'i yükseldi, 27'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Şişecam, Karsan Otomotiv ve Kardemir (D) ve oldu.

Altının onsu 1.857 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 25,34, bileşik getirisi yüzde 26,95 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0710, sterlin/dolar paritesi 1,2490 ve dolar/yen paritesi 127,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16,1390 liradan, avro 17,2870 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.857 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 azalşla 110,6 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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