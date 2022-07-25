Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,14 artışla 2.545,26 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,70 puan değer kazandı.

Cuma günü 2.516,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,61 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 2.521,17 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.520,84, en yüksek ise 2.546,11 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,02, teknoloji endeksi yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 0,90 ve sanayi endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79'u yükseldi, 17'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik, Akbank oldu.

Altının onsu 1.734,5 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0240, sterlin/dolar paritesi 1,2050 ve dolar/yen paritesi 136,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,8410 liradan, avro 18,2690 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.734,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 99,7 dolardan işlem görüyor.