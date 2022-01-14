Üye Girişi
Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

14.01.2022 18:54
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,28 puan artarak 2.072,93 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,28 puan artarak 2.072,93 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,70 puan ve yüzde 0,03 kazançla 2.071,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.049,32, en yüksek 2.081,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 2.072,93 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,57, sanayi endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Teknoloji endeksi ise yatay seyretti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,91 puan ve yüzde 0,30 düşüşle 2.302,07 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60'ı prim yaptı, 34'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.822,2 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.822,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 azalarak 795 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,4960 lira, satışta 13,5501 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,5305 lira, satışta 13,5847 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1430, sterlin/dolar paritesi 1,3680, dolar/yen paritesi de 113,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,7 artışla 85,0 dolardan işlem görüyor.???????

YORUMLAR
500

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü         
18:56
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye bir kez daha ameliyat oldu Pitbull saldırısında yaralanan Asiye bir kez daha ameliyat oldu         
18:45
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14
Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi         
16:20
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52

Son Dakika Haberleri
18:45 Pitbull saldırısında yaralanan Asiye bir kez daha ameliyat oldu
18:29 PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel'in fezlekesiyle ilgili konuşan Öztrak: Meclis'e geldiğinde gereğini yaparız
18:16 Sedefnur, polis sevgilisi uyuşturucu kullandığı için onunla evlenmek istememiş
18:04 Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu bombası
17:59 Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeklerinin sayısı 20 bin 843'e yükseldi
17:52 Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!
17:35 Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kıza 1 yıl 10 gün hapis cezası
17:14 Çukur dizisinin çekildiği bina yandı
17:02 Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı
16:23 Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 19:00:28. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement