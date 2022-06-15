Hububat üretim merkezlerinden Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Polatlı Ticaret Borsasında (PTB) 2022 hasat sezonunun ilk mahsulü arpa için tören düzenlendi.
Borsaya ilk arpa, Sarıoba Mahallesi'nde çiftçilik yapan Efraim Kaya tarafından getirildi.
Arpanın 100 kilogramı sembolik olarak 100 liradan, kalan 9 tonu ise kilogramı 6 liradan Erkan Tarım Ürünleri tarafından satın alındı.
Sezonun ilk arpasını getiren üretici Efraim Kaya, küçük altınla da ödüllendirildi.
Son Dakika › Ekonomi › Polatlı Ticaret Borsasında, ilk ürün töreni yapıldı - Son Dakika