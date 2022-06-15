Arpanın 100 kilogramı sembolik olarak 100 liradan, kalan 9 tonu ise kilogramı 6 liradan Erkan Tarım Ürünleri tarafından satın alındı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Polatlı Ticaret Borsasında, ilk ürün töreni yapıldı - Son Dakika

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