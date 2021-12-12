Posta sektöründeki "yetkilendirme şartları" güncellendi

Ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari 1 milyon lira, il ve iller bazında bu işi yapacakların en az 200 bin lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, posta sektöründe faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılarının ulusal ve il bazında sahip olmaları gereken asgari sermaye şartları revize edildi.

Sektörde faaliyette bulunacak, ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari 1 milyon lira, il ve iller bazında bu işi yapacakların en az 200 bin lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek.

Ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerden asgari 42, il ve iller bazında olanlardan 5 öz mal motorlu taşıta sahip olması talep edilecek.

Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda öz mal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şartı aranacak.

Söz konusu şirketlerin merkezinde veya şubelerinin bulunduğu il sınırları içinde en az 200 metrekarelik kapalı, yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketlemeyle depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen, eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları gerekecek.

Her bir şubenin de en az 20 metrekarelik kapalı alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olması zorunlu tutulacak.

Posta hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcılarının sermaye şartını yerine getirdiklerini gösterir belgeleri 6 ay içinde BTK'ye vermeleri gerekecek.

Sermaye şartını sağlayamayan şirketlerin yetkilendirmeleri iptal edilecek.

Hizmet sağlayıcıların, motorlu taşıt ve taşınmazlara ilişkin şartları yerine getirdiklerini gösterir bilgileri de 12 ay içinde kuruma göndermeleri istenecek.

Taşıtlara ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen hizmet sağlayıcılarının yetkilendirmeleri iptal edilecek.