Prysmian, Encore Wire'i 3,9 milyar avroya satın alacak

Ekonomi

Dünyanın önde gelen kablo üreticilerinden İtalya merkezli Prysmian, ABD'li rakibi Encore Wire'i 3,9 milyar avroya (4,16 milyar dolar) satın almak için anlaşma imzaladı.

Prysmian'dan yapılan açıklamaya göre, Encore Wire, Prysmian'ın hisse başına 290 dolar nakit teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, merkezi ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Encore Wire'in hisselerinin 12 Nisan'daki borsa kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 11 üzerinde bir rakama denk geliyor.

3,9 milyar avroluk satın almanın, gerekli izinlerin ardından 2024'nın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Şirket açıklamasında söz konusu satın almanın Prysmian'ın ürünlerini çeşitlendirmesine ve İtalyan şirketin Kuzey Amerika'daki varlığını genişletmesinde yardımcı olacağı vurgulandı.

Bakır, alüminyum elektrik teli ve kabloları üreterek, enerji dağıtım çözümleri sağlayan Encore Wire, geçen yıl yaklaşık 2,6 milyar dolar gelir ve 517 milyon dolar faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde etmişti.