PTT'den Bayram Tebrik Kartları - Son Dakika
PTT'den Bayram Tebrik Kartları

PTT\'den Bayram Tebrik Kartları
19.03.2026 11:15
PTT, Ramazan Bayramı için özel tebrik kartları hazırladı, vatandaşlar ücretsiz temin edebilir.

PTT tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla hazırlanan özel tebrik kartları, vatandaşların kullanımına sunuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PTT, Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel değerleri yaşatacak özel bir çalışma yaptı.

Bayram dolayısıyla PTT tarafından hazırlanan özel tebrik kartları, vatandaşların kullanımına sunuldu. Kartlar, Türkiye genelindeki PTT iş yerlerinden ücretsiz temin edilebiliyor.

Kartlarla, bayramlaşma kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"Özel tasarımlarla oluşturuldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayramların bağları güçlendiren özel günler olduğuna işaret ederek, "Geçmişten izler taşıyan, Ramazan Bayramı'nın paylaşma, hatırlama ve gönül alma kültürünü yaşatmayı amaçlayan kartlar, vatandaşların sevdiklerine anlamlı mesajlar ulaştırmasına vesile oluyor." ifadesini kullandı.

Hazırlanan kartların, bayramın geleneksel değerlerini yansıtan özel tasarımlarla oluşturulduğunu bildiren Uraloğlu, vatandaşların bayram tebriklerini sevdiklerine ulaştırması için PTT'nin ülke genelindeki yaygın hizmet ağının hazır olduğunu aktardı.

Uraloğlu, mektuplaşma kültürünün ayrı bir değere sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital iletişimin hız kazandığı bir dönemde dahi el yazısıyla yazılmış bir bayram tebriğinin taşıdığı anlam çok kıymetlidir. PTT'nin köklü posta geleneğiyle bayramların manevi atmosferini yaşatmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PTT'den Bayram Tebrik Kartları - Son Dakika

SON DAKİKA: PTT'den Bayram Tebrik Kartları - Son Dakika
