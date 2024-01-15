 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pursaklar Belediyesi, 2024 yılında iş arayan-işveren buluşması düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Pursaklar Belediyesi, 2024 yılında iş arayan-işveren buluşması düzenledi

Pursaklar Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla 2024 yılında ilk iş arayan-işveren buluşmasını organize etti. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeni yılda da hemşehrilerine farklı iş imkanları sunmaya devam edeceklerini belirtti. Pursaklar Belediyesi, bir fabrika için 400 personel alımı yapacak ve bu kapsamda 86 kişiyle iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Pursaklar Belediyesi, 2024 yılında iş arayan-işveren buluşması düzenledi
15.01.2024 - 11:32,  Güncelleme: 11:39
Abone Ol

İş arayan vatandaşların yardımına koşmak amacıyla 2023 yılında 33 iş buluşması düzenleyen Pursaklar Belediyesi, 2024 yılının ilk iş arayan-işveren buluşmasını organize etti.

Göreve geldiği günden bu yana iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla İstihdam Şefliğini faaliyete geçirerek geride kalan 5 yıl içerisinde ilçe halkına farklı iş kollarında, yeni iş imkanları sunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeni yılda da hemşehrilerine yeni iş imkanları sunmaya devam ediyor.

"Bizim en büyük motivasyonumuz hemşehrilerimize farklı kollarda iş imkanları sunabilmek"

Vatandaşlara yeni iş imkanları sunmak adına yeni yılda yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İstihdam odaklı birçok proje ve hizmete imza atarak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 52 iş arayan-işveren buluşmalarımıza 2024 yılında da hız kesmeden devam ediyoruz. Bizim en büyük motivasyonumuz hemşehrilerimize farklı kollarda iş imkanları sunabilmek. Bunun içinde işletmelerimizle sürekli iletişim halinde kalmaya vatandaşlarımıza yeni iş imkanları sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Meclis Toplantı Salonunda 400 personel alımı yapacak olan fabrika için 534 kişiyi arayan Pursaklar Belediyesi, 141 kişiden olumlu cevap alırken, sosyal medyadan görüp gelen 54 kişi ile birlikte toplam 86 kişi ile iş görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin neticesinde, firma yetkililerinin yapacakları değerlendirmenin ardından, söz konusu firmada iş başı yapacak olan vatandaşların belirleneceği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Pursaklar Belediyesi, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pursaklar Belediyesi, 2024 yılında iş arayan-işveren buluşması düzenledi - Son Dakika


11:56
Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31
Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31
Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08
Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08
Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07
Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56
İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü
10:45
Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor

Son Dakika
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31 Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31 Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08 Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08 Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07 Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56 İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü
10:45 Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30 Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
10:25 Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 12:20:52. #1.12#
SON DAKİKA: Pursaklar Belediyesi, 2024 yılında iş arayan-işveren buluşması düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement