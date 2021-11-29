QNBEYOND Hızlandırma Programı 4. dönem başvuruları başladı

QNB Finansbank çatısı altında kurulan ve bir girişimcilik laboratuvarı olarak faaliyetlerine devam eden QNBEYOND'un Hızlandırma Programı Dördüncü Dönem başvuruları başladı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, girişimcilerin işlerini hızlandırabilmeleri için ihtiyaçlarına odaklı, özel bir program ve yatırım alma fırsatı sunan QNBEYOND'un üçüncü döneminde sekiz girişim mezun olurken QNB Finansbank bu girişimlerle toplamda dokuz farklı iş birliğine imza attı. Bununla birlikte üç girişim QNB Finansbank'ın KOBİ'ler için hayata geçirdiği platform Dijital Köprü'ye dahil oldu.

QNBEYOND Hızlandırma Programı odağında finansal teknoloji girişimleri, yapay zeka çözümleri, KOBİ'lerin işlerini kolaylaştıracak çözümler, SaaS platformlar, pazar yerleri, lojistik ve perakende çözümleri gibi çok sayıda dikey yer alıyor. Fikir aşamasından gelir elde etmeye başlayan girişimlere kadar geniş bir çerçevede başvuru kabul eden QNBEYOND'un mezun 27 girişiminde bugün 500'e yakın çalışan istihdam ediliyor.

Program, alanında uzman 125 mentoru ile girişimlere, satış, pazarlama, hukuk, ürün yönetimi, globalleşme, finans gibi ihtiyaç duyabileceği tüm konularda danışmanlık ve Amazon, Google, Zendesk, Camekan, Desk360, Product Hunt, Zeplin, Hubspot, Notion, Segment gibi global ve yerel 83 iş ortağının sağladığı özel indirimlerle destek oluyor.