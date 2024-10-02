Radisson Orta Doğu'da 100 Otele Hedefliyor

Ekonomi

Radisson Otel Grubu, Orta Doğu'da faaliyette olan otel, resort ve rezidanstan oluşan 58 işletme ve yapım aşamasında olan 30 otel ile bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Radisson Otel Grubu, Al Ahsa, Hail, Medine'deki stratejik imzalar ve Riyad'daki üçüncü Radisson Collection oteli ile Suudi Arabistan'daki ayak izini genişletmeye devam ediyor.

Faaliyette 29 otel ve yapım aşamasında 17 otel ile grup, 2030'a kadar Suudi Arabistan'da 100 otel işletme hedefine ulaşmak için aktif olarak çalışıyor. Suudi Vizyonu 2030 ile uyumlu olan bu gelişmeler, Radisson Otel Grubu, Suudi Arabistan'ın büyüyen turizm ve konaklama sektöründe kilit bir oyuncu olarak konumlandırırken ekonomik çeşitliliğe ve istihdam yaratılmasına da katkıda bulunuyor.

Grup, Ürdün'deki Radisson Collection Residence, Amman Abdoun ve Radisson RED Amman Downtown için iki önemli anlaşmayla portföyünü genişletti. Her iki tesis de 2028'de açılacak ve Amman'ın merkezine lüks ve yaşam tarzı getirecek ve grubun ayak izini faaliyette ve yapım aşamasında olan 3 tesise çıkaracak. Bu imzalar, Radisson Otel Grubu'nun önemli bölgesel pazarlardaki varlığını güçlendirme ve konuklara iş ve tatil amaçlı seyahat edenlere hitap eden deneyimler sunma konusundaki kararlılığını vurguluyor.

Radisson Otel Grubu, Orta Doğu'da toplam 12 bin 704 odalık 58 işletme ve yapım aşamasında olan 30 ve 5 bin 107 odalık ek tesis ile güçlü ve büyüyen bir portföy işletmekte. Grup, 2024 yılında şu ana kadar bölge genelinde 998 anahtarı temsil eden 7 yeni otel ve rezidans projesine imza atarak Orta Doğu'daki varlığını daha da güçlendirdi.

Yakın zamanda açılan Radisson Hotel & Residence Riyadh Olaya, Park Inn by Radisson Makkah Thakher Alsharqi ve Park Inn by Radisson Makkah Thakher Algharbi ile birlikte grubun bölgede dünya standartlarında misafirperverlik sunma konusundaki kararlılığını vurguluyor.

Gruba yeni geliştirme direktörü atandı

Grubun bölgesel genişlemesini desteklemek üzere Ayman Ezzeddine, Orta Doğu, Kuzeydoğu Afrika ve Pakistan'dan sorumlu Geliştirme Direktörü olarak atandı. Daha önce bölgenin önde gelen markalarıyla çalışmış olan Ayman, konaklama ve geliştirme alanında on yılı aşkın bir deneyime sahip. Ayman'ın liderliği, Radisson Hotel Group'un özellikle Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Pakistan gibi pazarlardaki büyümesini hızlandırmada odak noktası olacak.

2024'ün ilk yarısında Radisson Otel Grubu, EMEA ve APAC'daki kilit pazarlarda 130'dan fazla yeni imza ve açılışla önemli küresel büyüme elde etti. Buna Radisson Collection, Radisson Blu ve Radisson RED markalarının yeni pazarlara eklenmesi de dahil olup, Grubun dünya çapındaki konaklama endüstrisinde lider bir oyuncu olarak konumunu güçlendiriyor.

Radisson Otel Grubu, Orta Doğu'daki yaşam tarzı portföyünü stratejik olarak geliştiriyor ve önemli stratejik yatırımcılarla ortaklaşa art'otel ve Prize by Radisson'u tanıtmak için iddialı planlar yapıyor.

art'otel, her bir tesisin özel bir sanatçının çalışmalarını sergilediği ve kültürel olarak sürükleyici ortamlar yarattığı, sanattan ilham alan yüksek bir konsept sunuyor.

Yakın zamanda yeniden markalaşan Prize by Radisson, modern ve esnek yaşam deneyimleri arayan konuklar için ideal olan, yüksek enerjili ortak alanları ekonomik bir otelin değer bilincine sahip fiyatlandırmasıyla harmanlayan orta ölçekli yaşam tarzı sunmaya devam ediyor.

"Sürdürülebilirlik ve yeniliğe öncülük ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Otel Grubu Küresel Geliştirme Başkanı Elie Younes, Orta Doğu'nun faaliyette veya yapım aşamasında olan yaklaşık 90 oteliyle Radisson Otel Grubu için kilit bir odak noktası olmaya devam ettiğini belirtti.

Younes, "Ortaklarımıza ve mülk sahiplerimize 10 markamıza duydukları güven için teşekkür ediyor, güçlü ortaklıklar kurmayı ve hizmet verdiğimiz toplumlarda olumlu bir etki yaratmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Radisson Otel Grubu Orta Doğu, Yunanistan, Kıbrıs ve Pakistan'dan Sorumlu İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elie Milky, "Bölgenin ekonomik çeşitliliğine katkıda bulunmaktan ve hem yatırımcılarımızın hem de misafirlerimizin isteklerine uygun konaklama deneyimleri sunmaktan gurur duyuyoruz. Ayman'ı büyümemize yardımcı olması için ekibimize katmaktan heyecan duyuyoruz ve portföyümüzü genişletip ortaklıklarımızı güçlendirerek paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratırken, Orta Doğu'da sürdürülebilirlik ve yeniliğe öncülük ediyoruz." açıklamasında bulundu.