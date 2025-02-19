Radyasyondan Korunma Eğitimi Yönetmeliği Yayınlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Radyasyondan Korunma Eğitimi Yönetmeliği Yayınlandı

Radyasyondan korunma eğitimleri için gerekli şartlar ve süreçler belirlendi, yönetmelik yayımlandı.

19.02.2025 11:18
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Radyasyondan korunmaya yönelik görev alacak personelin eğitimlerinin kapsamı ve bu eğitimleri verecek tüzel kişilerde aranan özellikler belirlendi.

Nükleer Düzenleme Kurumunun Radyasyondan Korunma Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, radyasyondan korunmaya yönelik eğitimi verecek tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ile sınavlara ve sertifikasyona ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Eğitimler, radyasyondan korunmaya yönelik gerekli bilgi, beceri, tutum ve anlayışı sağlamaya yönelik, programı doğrultusunda teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Teorik eğitimler, ilgili kurum tarafından belirlenen yöntemle sınıf tabanlı veya uzaktan yapılacak.

Eğitim programı, faaliyet türüne ve faaliyetin yürütülmesi sırasındaki görevlere göre dereceli yaklaşım ilkesi çerçevesinde kurum tarafından belirlenecek ve gerekli görülmesi halinde güncellenecek.

İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin ilgili kurum tarafından belirlenen faaliyetlerde görev alacak personel için eğitim verecek kuruluş, kurumdan yetki belgesi alacak.

Eğiticilerde, mühendislik, fen veya tıp fakültelerinden mezun, eğitim vereceği konularda veya radyasyondan korunmaya yönelik faaliyetlerde en az beş yıl çalışmış, ilgili eğitim kodunu kapsayan başarı sertifikasına ve iletişim, sunum, bilgi aktarma becerisi, iletişim teknikleri ve zamanı etkin kullanma konularında eğitim sertifikasına sahip olmaları şartı aranacak.

Kuruluş, eğitimleri vermek üzere yetki belgesi almak için işlem ve hizmet bedelini ödeyerek kuruma başvuruda bulunacak ve başvuru sırasında sunulan bilgi, belge ve planların uygunluğu kurum tarafından değerlendirilecek. Yetki belgesi verilen kuruluşlar, kurumun resmi internet sayfasında duyurulacak.

Belirlenen faaliyetlerde görev alacak personel için radyasyondan korunmaya ilişkin yeterliliğe ulaşıldığının tespitine yönelik eğitim programına dair kurum tarafından sınav yapılacak veya yaptırılacak.

Öte yandan, nükleer tesislerde yürütülen radyasyon uygulamaları hariç olmak üzere, bu tesislerde görev alacak personelin radyasyondan korunmaya yönelik eğitimleri bu yönetmeliğin kapsamı dışında bırakıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Radyasyondan Korunma Eğitimi Yönetmeliği Yayınlandı - Son Dakika

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