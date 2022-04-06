Ramazan ayında içme suyu ücretsiz - Son Dakika
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Ramazan ayında içme suyu ücretsiz

06.04.2022 11:42
Ramazan ayında içme suyu ücretsiz

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Ramazan ayında ücretsiz su hizmetine 3 yıldır uygulanıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Ramazan ayında ücretsiz su hizmetine 3 yıldır uygulanıyor.

Erbaa Belediyesi Ramazan aylarında vatandaşlara ücretsiz şebeke suyu hizmeti veriyor. Ramazan ayında belediyeye giden vatandaşların kartlarına 10 ton ücretsiz su yükleniyor. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, uygulamaya 2019 yılından bu yana devam ettiklerini ifade ederek, "Göreve gelmeden önce Ramazan ayında ücretsiz su vereceğimize dair söz vermiştik. Göreve geldiğimiz ilk yıldan bu yana her Ramazan'da verdimiz sözü tuttuk. Bu Ramazan ayında da ücretsiz su uygulamamız başladı. Vatandaşlarımız belediyeye gelerek ücretsiz sularını kartlarına yükletebiliyorlar" dedi. - TOKAT

Ramazan ayında içme suyu ücretsiz

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Erbaa Belediyesi, Tokat, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ramazan ayında içme suyu ücretsiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ramazan ayında içme suyu ücretsiz - Son Dakika
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