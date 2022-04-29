Ramazan bereketi esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika

Tüm dünyada yaşanan global ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren esnafın yüzü 11 ayın sultanı ramazanda güldü.

Korona virüs pandemisi ve ardından gelen ekonomik dalgalanma nedeniyle zor günler yaşayan esnaf, ramazan ayı nedeniyle hareketli günler geçiriyor. İftar saatlerinde lokantalar tıka basa dolarken bazı mekanlar artık kaldırımlara da masa sandalye koyarak hizmet veriyor.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde hizmet veren 'Piton Döner'in sahibi Mehmet İkram Taş, ramazan bereketiyle 2 yeni şube açmaya karar verdiklerini söyledi.

Taş, "Ramazanın bereketiyle çok yoğunuz. 'Piton döner' olarak ilk ramazanımızı yaşıyoruz ama insanlar bizi tercih ediyor. Masalarımız hep dolu. Rezerve alamıyoruz artık. Ramazanın bereketi bize can suyu oldu. Şuanda Irak'ın başkenti Bağdat ve Adana'da Turgut Özal Bulvarı üzerinde 2 yeni şube açıyoruz" diye konuştu. - ADANA