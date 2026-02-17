Ramazan'da Kırmızı Et Arzı Güvencede - Son Dakika
Ekonomi

Ramazan'da Kırmızı Et Arzı Güvencede

17.02.2026 13:24
UKON, ramazan süresince kırmızı et arzında sıkıntı yaşanmayacağını açıkladı.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, ramazan ayı süresince kırmızı et arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı kanaatinde olduklarını belirterek, "Et ve Süt Kurumunun (ESK), fiyat istikrarının korunması, arz güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine uygun fiyatla erişiminin temin edilmesi amacıyla aylar öncesinden gerekli planlamalarını yaptığını görmekteyiz." ifadesini kullandı.

Hacıince, kırmızı et piyasasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının yaklaştığı bugünlerde kamuoyunun dikkatinin özellikle kırmızı etin üzerinde yoğunlaştığını bildirdi.

Her yıl ramazana 15 gün kala ve ramazanın ilk haftasında talep artışı yaşandığını, buna bağlı olarak fiyatlarda nispi artış gözlediğini aktaran Hacıince, "Fiyat artışlarının yüksek veya düşük olması, arzın ve tüketicinin alım gücü ile çok yakından ilgilidir. Bu dönemin başka bir özelliği de manipülasyonlara çok açık olmasıdır. Bu nedenle de son yıllarda kamu otoritesi tarafından bu dönemde etkili bir şekilde piyasalara müdahale edildiğini görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sığır karkas et fiyatlarında arz ve talep dengede"

Son 10 haftalık sığır karkas et fiyatlarında arz ve talebin dengede olduğunu hatırlatan Hacıince, şöyle devam etti:

"Bu yıl talep baskısının yüksek olmamasında etkili olan faktörlerin, tüketicinin alım gücünün düşük olması, düşük seyreden kanatlı eti ve balık fiyatları olduğunu düşünüyoruz. Et ve Süt Kurumunun, fiyat istikrarının korunması, arz güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine uygun fiyatla erişiminin temin edilmesi amacıyla aylar öncesinden gerekli planlamalarını yaptığını görmekteyiz. Avrupa'dan karkas et ve Güney Amerika'dan kasaplık canlı hayvan teminine ilişkin organizasyonlar yapılmış olup, arz sürekliliği güvence altına alınmıştır."

"Besi materyali temini konusunda belirsizlikler ortadan kalktı"

Hacıince, PERDER ve Tarım Kredi Kooperatif marketleriyle yapılan protokol kapsamındaki uygulamalara değinerek, ESK'nin kırmızı etin fiyat, stok ve lojistik boyutlarını eş zamanlı yöneterek, ramazan boyunca ürünlerin vatandaşlara kesintisiz ve uygun fiyatla ulaştırılmasını hedeflemesinin, sektör açısından son derece rahatlatıcı ve güven verici bir durum olduğunu vurguladı.

Kasaplar Federasyonunun da ramazan süresince bünyesindeki bütün kasap esnafın maliyetine veya maliyete çok yakın fiyatlarla vatandaşlara kırmızı et sunmayı hedeflediğini bildirdiğini anımsatan Hacıince, kasap esnafın karkas etin tamamına yakın kısmını daha yüksek fiyatla iç piyasadan tedarik etmeleri nedeniyle işletme ve pazarlama maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkati çekti. Buna bağlı olarak kasap esnafın ürün fiyatları ile ESK'nin anlaşmalı olduğu market fiyatları arasında küçümsenmeyecek ölçüde farkın doğduğunun altını çizen Hacıince, ancak ticari gereklilikten doğan bu durumun ramazan boyunca maliyete yakın ürün satışlarıyla tüketici lehine çevrilmeye çalışılmasının da olumlu olduğunu belirtti.

Et üretiminde en güncel konunun besi materyali temini konusundaki belirsizliklerin ortadan kalkarak, temin yolu ve fiyatların netleşmesi olduğuna işaret eden Hacıince, şunları kaydetti:

"Geçen günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, ithal besilik sığır talep başvurularını aldı. Besicilerimizin beklentisi bir an önce alabileceği hayvan sayısının belirlenmesi, ardından da fiyatının açıklanmasıdır. 2026 yılı ramazan ayı süresince kırmızı et arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı kanaatindeyiz."

Kaynak: AA

