Reel Kesim Güven Endeksi Mayısta Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Reel Kesim Güven Endeksi Mayısta Azaldı

Reel Kesim Güven Endeksi Mayısta Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Reel Kesim Güven Endeksi mayısta geçen aya göre 1,1 puan azalarak 102,4 seviyesine düştü. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren iş yerlerinin yanıtlarının değerlendirildiği ankete göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait değerlendirmelerin azalış yönünde etkilediği görüldü. ÜFE beklentisi ise yüzde 54,6'ya geriledi.

27.05.2024 10:37
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Reel Kesim Güven Endeksi, mayısta geçen aya göre 1,1 puan azalarak 102,4'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından mayıs ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1777 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, mayısta geçen aya göre 1,1 puan azalarak 102,4 seviyesine düştü. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 0,7 puan azalarak 105,4 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki üretim hacmi ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlenirken, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre güçlendi.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler ile gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler zayıflarken, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre zayıfladığı, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlemlendi.

ÜFE beklentisi yüzde 54,6'ya geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler ile son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıflarken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 54,6 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya oranla daha kötümser olduğunu belirtenlerin lehine olan seyir zayıfladı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Reel Kesim Güven Endeksi Mayısta Azaldı - Son Dakika

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