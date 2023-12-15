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Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı - Son Dakika
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Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı

Rekabet Kurumu, Kimteks Kimya Tekstil Ürünleri Ticaret AŞ ile Renkim Dış Ticaret AŞ'nin kontrolünün Ravago S.A. tarafından devralınmasına izin verdi. Bollore Logistics SE'nin kontrolü ise CMA CGM S.A. tarafından devralındı. Zingat Gayrimenkul Bilgi Sistemleri AŞ'nin kontrolü ise Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret AŞ tarafından devralındı. Origin Lojistik Tic. Taş. AŞ'nin hisse devralma işlemi ise Kurul tarafından değerlendirilmedi.

Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı
15.12.2023 - 11:27,  Güncelleme: 11:33
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Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kimteks Kimya Tekstil Ürünleri Ticaret AŞ ile Renkim Dış Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Ravago S.A. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Bollore Logistics SE'nin tek kontrolünün CMA CGM S.A. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Zingat Gayrimenkul Bilgi Sistemleri AŞ'nin tek kontrolünün Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Origin Lojistik Tic. Taş. AŞ'nin belli orandaki hissesinin Fevzi Gandur Lojistik AŞ tarafından devralınması işleminin Kurulun değerlendirmesi kapsamında olmadığına karar verildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı - Son Dakika


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