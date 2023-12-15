Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kimteks Kimya Tekstil Ürünleri Ticaret AŞ ile Renkim Dış Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Ravago S.A. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Bollore Logistics SE'nin tek kontrolünün CMA CGM S.A. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Zingat Gayrimenkul Bilgi Sistemleri AŞ'nin tek kontrolünün Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Origin Lojistik Tic. Taş. AŞ'nin belli orandaki hissesinin Fevzi Gandur Lojistik AŞ tarafından devralınması işleminin Kurulun değerlendirmesi kapsamında olmadığına karar verildi.