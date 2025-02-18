Rekabet Kurulu'ndan Devralma İzinleri - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Devralma İzinleri

Rekabet Kurulu, birçok şirkette devralma ve ortak kontrol işlemlerine onay verdi.

18.02.2025 17:49
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Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak kontrol başvurularını sonuçlandırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, halihazırda BlackRock Alternatives Management LLC, Mubadala Investment Company P.J.S.C ve The Goldman Sachs Group Inc tarafından kontrol edilen Calisen Midco I Limited ve iştirakleri üzerinde, EQT Fund Management S.a.r.l ve Leigh Investment Pte. Ltd. tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi.

Ercros, S.A'nın tek kontrolünün Esseco Industrial S.p.A aracılığıyla Esseco Group Srl tarafından ihtiyari rekabetçi devralma teklifi yoluyla devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Georg Fischer AG'nin makine ile işleme çözümleri faaliyetlerine yönelik iş kolunun (GF Machining Management SA, System 3R International AB, GF Machining Solutions LLC, Microlution Inc.) tek kontrolünün Fritz Studer AG tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Avolon Aerospace Leasing Limited'den 4 uçağın, Horizon Aircraft Finance II Limited'den 5 uçağın kontrolünün Castlelake L.P. tarafından CL Financing Gold Limited aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak devralınması işlemine izin verildi.

Marelli Europe S.p.A'nın Matay Otomotiv Yan San. ve Tic. AŞ'deki hisselerinin tamamının Orhan Holding AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Halihazırda Barcelona Europe South Terminal S.A.U. tarafından kontrol edilen Terminal Catalunya S.A. üzerinde Barcelona Europe South Terminal, S.A.U. ve Terminal Investment Limited Holdings S.A tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemi uygun görüldü.

Mert Kalaycı tarafından kontrol edilen Uptechlabs Bilişim ve Elektronik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinde Kalaycı ile Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ arasında ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi.

Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makina Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Vesuvius Overseas Limited tarafından devralınmasına onay verilmesi kararlaştırıldı.

Tamamı Sudarshan Chemical Industries LTD'e ait Sudarshan Europe B.V.'nin Heubach Holding S.a r.l'ın birtakım varlıklarını ve hisselerini devralması işlemi onaylandı.

UAB Pixelmator Team'in tek kontrolünün Apple Distribution International Ltd. aracılığıyla Apple Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Siris Capital Group, LLC ve Elliott Investment Management LP tarafından Gigamon Inc. üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

3D Systems Corporation, 3D Systems Korea Inc. ve 3D Systems Inc'e ait olan "Geomagıc" iş kolunun Hexagon Manufacturing Intelligence Inc. aracılığıyla nihai olarak Hexagon AB tarafından devralınması işlemine onay verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Goldman Sachs, Blackrock, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan Devralma İzinleri - Son Dakika

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