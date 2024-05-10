Rekabet Kurulu, Novozymes Enzim Dış Ticaret Ltd. Şti. Hakkında Soruşturma Açıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu, Novozymes Enzim Dış Ticaret Ltd. Şti. Hakkında Soruşturma Açıyor

Rekabet Kurulu, Novozymes Enzim Dış Ticaret Ltd. Şti. Hakkında Soruşturma Açıyor

Rekabet Kurulu, Novozymes Enzim Dış Ticaret Ltd. Şti. hakkında endüstriyel enzim pazarında rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasıyla soruşturma açma kararı aldı. Şirketin hakim durumunu kötüye kullandığı ve Kanun'u ihlal ettiği şüpheleri bulunuyor. Ayrıca, şirketin uyguladığı indirim sistemi için geçici tedbir kararı alındı.

10.05.2024 11:08
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Rekabet Kurulu, Novozymes Enzim Dış Ticaret Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Novozymes Enzim Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından, endüstriyel enzim pazarında rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak ön araştırma açıldı.

Ön araştırmada elde edilen bilgiler ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde, şirketin diğer iştirakleriyle birlikte hakim durumunu kötüye kullandığı ve söz konusu Kanun'u ilgili maddesini ihlal ettiği yönünde şüphelere ulaşıldı.

Bunun üzerine Kurul, şirket hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca, şirket tarafından uygulanan indirim sisteminin telafisi mümkün olmayacak zararların ortaya çıkmasına sebep olabileceği değerlendirilerek, bu uygulama için geçici tedbir kararı alındı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA

Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, Novozymes Enzim Dış Ticaret Ltd. Şti. Hakkında Soruşturma Açıyor - Son Dakika

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