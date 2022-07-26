Electrolux ve Uğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda şirkete Rekabet Kurulu'nca soruşturma açıldı - Son Dakika
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Electrolux ve Uğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda şirkete Rekabet Kurulu'nca soruşturma açıldı

26.07.2022 12:23
Electrolux ve Uğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda şirkete Rekabet Kurulu'nca soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu'nca dayanıklı tüketim malları, soğutma makineleri, elektrikli aletler ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren Electrolux, Çetinler, Uğur Soğutma, Miele, Korkmaz Mutfak, Gençler ve Punto hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurulu'nun, dayanıklı tüketim malları, soğutma makineleri, elektrikli aletler ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik ön araştırmaları karara bağlandı.

SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERDİ

Buna göre; bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Hakkında soruşturma açılan şirketlerin tam isimleri şu şekilde; Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Çetinler Dayanıklı Tüketim Malları San ve Ticaret Limited Şirketi, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi, Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi, Punto Dayanıklı Tüketim Malları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi.

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Kaynak: DHA

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Electrolux ve Uğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda şirkete Rekabet Kurulu'nca soruşturma açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Electrolux ve Uğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda şirkete Rekabet Kurulu'nca soruşturma açıldı - Son Dakika
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