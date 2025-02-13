Kırmızı ette çok yüksek para cezası dönemi başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kırmızı ette çok yüksek para cezası dönemi başlıyor

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Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ramazan ayı öncesinde kırmızı et sektöründeki fiyat dalgalanmalarına dikkat çekti. Denetimlerin daha fazla tarafı içine alacak şekilde genişletilebileceğini belirtti. Küle, tarım ve gıda sektörüne yönelik inceleme ile ceza uygulamalarının artarak süreceğini ifade etti. Ayrıca, maliyetlerle ilişkilendirilemeyen manipülatif fiyat dalgalanmaları ve buna neden olabilecek davranışların, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiğini vurguladı.

13.02.2025 14:06  Güncelleme: 14:36
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Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ramazan ayı öncesinde kırmızı et sektöründeki fiyat dalgalanmalarına ilişkin uyarıda bulunarak "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla tarafı içine alacak şekilde genişleteceğiz." dedi.

Küle, kurumun kırmızı et sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kırmızı et piyasasına yönelik denetimlerinin iki boyutu olduğuna işaret eden Küle, hem kurum uzmanlarının firmalarda habersiz inceleme yaptığını hem de fiyatları sürekli takip ve analiz ettiklerini ifade etti.

Başkan Küle, tarım ve gıda sektörüne yönelik inceleme ile ceza uygulamalarının artarak süreceğini belirterek "Ramazan ayı öncesi fiyat dalgalanmaları konusunda tüm kesimleri uyarıyoruz, gerekirse denetimlerimizi daha fazla tarafı içine alacak şekilde genişleteceğiz. Vatandaşlarımızın makul fiyatla gıda tedarik etmesi önceliklerimiz arasındadır." ifadelerini kullandı.

TÜM PAYDAŞLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Ramazan öncesinde sektörde faaliyet gösteren firmalar ve bazı birlik başkanlarınca fiyatlara ilişkin açıklamalar yapıldığını anımsatan Küle, sözlerini şöyle sürdürdü: Sosyal medya aracılığıyla da kırmızı et fiyatları konusunda manipülatif birtakım söylemlerde bulunulduğunu gözlemliyoruz. Tüm sektör paydaşlarını yakından takip ediyoruz. Tüm tarafları arz-talep dengesi dışında birtakım davranışlar yoluyla fiyat artışına neden olacak davranışlardan uzak durmaları konusunda uyarmak istiyorum.

Rekabet Kurumu Başkanı Küle, maliyetlerle ilişkilendirilemeyen manipülatif fiyat dalgalanmaları ve buna neden olabilecek davranışların, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal şüphesi doğurduğuna dikkati çekerek "Para cezalarımız çok yüksek miktarlara ulaşabilmektedir. Bu nedenle sektördeki tüm paydaşlar, fiyatlarını kendi maliyetleri ölçüsünde başka hiçbir etkiye maruz kalmadan oluşturmalıdır." diye konuştu.

Kırmızı ette çok yüksek para cezası dönemi başlıyor
Kaynak: AA

İnceleme, 3-sayfa, Ekonomi, Gündem, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırmızı ette çok yüksek para cezası dönemi başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • bülent C.:
    Market fiyat ları diye bir site açmışsınız ama girin bakın bakalım. Fiyatlar ne alemde sanki çok ucuz. 400 gram , 300 gram , 500 gram fiyatlandırmalar var ve sanki ucuzmuş gibi yansıtılıyor millete. 1kg değerine bakın nerede ucuzluk. Bu millet herşeye katlanır ama çoluğuna çocuğuna götürdüğü ekmekten vaz geçmez ona görede oy verir. 5 1 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    hikayeden ibaretsiniz,, milletin aklıyla dalga geçmeyi bırakıp sırtımızdan inin artık,, insanlar fırınlarda satılmayan bayat ekmekleri takip ediyor,, siz pirzola YEMEYE devam edin, 4 0 Yanıtla
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