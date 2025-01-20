Reklam Kurulu'ndan 29 milyon lira ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Reklam Kurulu'ndan 29 milyon lira ceza

Reklam Kurulu, aykırı bulunan 189 dosyaya toplam 29,1 milyon lira ceza ve 1 dosyaya durdurma kararı verdi.

20.01.2025 15:49
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Reklam Kurulu, mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle 188 dosyaya 29,1 milyon lira para ve durdurma cezası uygulanmasını kararlaştırırken, 1 dosya hakkında ise tedbiren durdurma kararı aldı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun 2025 yılı ilk toplantısında yaptığı incelemelere ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Kurulun 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği yılın ilk toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaları incelediği ifade edildi. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle geçen yıl 277 milyon liranın üzerinde para cezası uygulayan Kurulun, bu ayki toplantısında görüşülen 209 dosyadan 189'unun mevzuata aykırı olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında 1 dosya hakkında tedbiren durdurma kararı ve 188 dosya hakkında reklam durdurma cezaları ile birlikte toplam 29 milyon 136 bin 384 lira idari para cezası ve aykırı bulunan dosyalardan 10'una tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi adına erişim engeli idari tedbirinin uygulanmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Toplantıda finansal piyasalara ilişkin konular öne çıktı

Açıklamada, toplantıda tüketicilerin çevreye ilişkin hassasiyetlerinin istismar edilmesinin engellenmesi amacıyla bankacılık sektöründeki uygulamalara yönelik incelemeler gerçekleştirildiği belirtilirken, yapılan incelemelerde, ana vaadin açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi gerektiği ancak reklamlarda faiz oranı veya ücret muafiyeti gibi avantajlardan bahsedilirken bu avantajlara dair yeterli bilgilendirmenin yapılmadığı ifade edildi. Reklamlarda "cazip" ve "uygun" faiz oranı veya ücret muafiyetinden bahsedilmesine rağmen uygulamada standart kredilerden bir farklılığın olmadığı hususları vurgulandı. Bu doğrultuda, bahsi geçen aykırılıkları içeren reklamlara ilişkin 10 banka hakkında "reklamların durdurulması cezası" uygulanmasına, ayrıca finansal piyasalara ilişkin birlik ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtımlı yazıyla bilgilendirme yapılmasına karar verildiği aktarıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Finansal sözleşmelere taraf olan tüketicilerin en uygun kredi teklifini seçebilmesi ve sektörde adil rekabetin sağlanabilmesi için kredi reklamlarında faiz ve kar payı dışında tüm ücret, komisyon ve masraflar da belirtilmeli ve kredinin toplam maliyetini ve yıllık maliyet oranını gösteren bilgiler reklamın ana mesajında yer almalıdır. Bu kapsamda Reklam Kurulu tarafından bir finansman şirketinin araç kampanyası reklamında, faiz oranlı kredinin şartı olarak alınan katılım ücretinin ana mesajda yer almadığı ve bu ücretin dahil olduğu yıllık maliyet oranı bilgisinin verilmediği tespit edildi. Böylelikle tüketicilerden kredinin gerçek maliyetinin gizlendiği belirlendi. Bu gerekçelerle söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Hukuk, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Reklam Kurulu'ndan 29 milyon lira ceza - Son Dakika

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