Reyhanlı'da 1000 Araç Kapasiteli Tır Parkı Tamamlandı

30.03.2026 11:26
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tır parkı, lojistik süreçleri hızlandıracak ve ticareti kolaylaştıracak.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 1000 araç kapasiteli tır parkının inşası tamamlandı.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, 3 bin 900 metrekaresi kapalı 187 bin metrekarelik projede 32 yükleme ve boşaltma peronu yer alıyor.

Kentin sınır ticaretinde kritik rol üstlenecek projenin, 1000 araçlık park kapasitesi bulunuyor.

Proje kapsamındaki lojistik köyün inşası ise devam ediyor.

Vali Masatlı tır parkını inceledi

Vali Mustafa Masatlı, inşası tamamlanan tır parkında incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, projenin kapsamlı bir lojistik merkez olarak tasarlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Projeyle taşımacılık süreçlerinde hız ve verimlilik artacak, bekleme süreleri azalacak ve dış ticaret akışında önemli bir kolaylık sağlanacak. Bu yatırım, bölgenin lojistik kapasitesini güçlendirirken Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rekabet gücüne de doğrudan katkı sunacak."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu İşte İstanbul’un sıralaması Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un sıralaması
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
Ürdün’de uçuşları askıya alınan yüzlerce İsrailli, havalimanında mahsur kaldı Ürdün'de uçuşları askıya alınan yüzlerce İsrailli, havalimanında mahsur kaldı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı

11:11
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
11:04
Etimesgut Belediyesi’ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk açıklama
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
10:31
ABD, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
10:18
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor
09:53
İstanbul’da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı
09:42
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 11:26:58.
