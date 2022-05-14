Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi

14.05.2022 11:13
Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile bugün resmi açılışı yapılacak olan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile bugün resmi açılışı yapılacak olan Rize- Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi.

İstanbul'dan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk sefer bugün saat 10.30'da gerçekleşti. 320 yolcusu ile piste inen THY uçağının isminin 'Rize-Artvin' olması dikkat çekerken, uçağı kullanan pilotun da Rize-Pazarlı Mustafa İnanç Ersoy olduğu öğrenildi.

İstanbul'dan Rize'ye gelen ilk yolcular mutluluklarını dile getirirken, böyle bir havalimanı ve eseri memleketlerine kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan uçağın ilk iniş anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - RİZE

Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
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GÜNDEM / 14 Mayıs 2022 GÜNDEM / 14 Mayıs 2022 Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi - Son Dakika
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