Rossmann'dan Domol Ürünlerine Kampanya

Rossmann, kendi temizlik markası Domol ürünlerini mayıs ayına yönelik kampanyalarla tüketicilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş ürün gamı ve çözümleriyle temizlik rutinlerini sadeleştiren Domol, yeni nesil ürün seçkisiyle öne çıkıyor.

Domol'un ürünleri ve yeni çamaşır kapsülleri, günlük temizlik rutinlerini kolaylaştırırken performans odaklı yapısıyla kullanıcı beklentilerine yanıt veriyor.

Yalnızca tek bir ürün grubuyla sınırlı kalmayan Domol, farklı ihtiyaçlara yönelik geliştirilen temizlik çözümleriyle her kategoride kullanıcılarına çeşitli seçenekler sunuyor.

Çamaşır bakımında toz, sıvı ve kapsül deterjanların yanı sıra yumuşatıcılar, renk koruyucular, çamaşır parfümleri ve makine temizleyicileriyle çeşitli çözümler sunan Domol, mutfakta ise bulaşık makinesi deterjanları, parlatıcı ve tuz, bulaşık makinesi temizleyicisi, yağ çözücü spreyler, buzdolabı koku gidericileri, sihirli süngerler ve el bulaşık deterjanlarıyla farklı kullanım alanlarına hitap ediyor.

Genel yaşam alanlarında ise çok amaçlı yüzey temizlik havluları, cam temizleme köpükleri, zemin temizlik sıvıları, halı ve çamaşır leke çıkarıcıları, beyazlatıcılar, tuvalet temizliğine yönelik köpük ve damla jeller ile banyo ve mutfak temizlik spreyleriyle temizlik ihtiyaçlarına ilişkin ürünler yer alıyor.

Temizlik alışkanlıklarında öne çıkan "zahmetsiz kullanım" yaklaşımına yönelik geliştirilen Domol'un yeni çamaşır kapsülleri, doğrudan kullanıma hazır yapısıyla pratik kullanım sağlıyor.

Leke çıkarma performansı, kolay kullanımı ve zaman tasarrufu sağlayan kapsüller, temizlik rutinlerini sadeleştirmeyi hedefliyor.

Rossmann Kart üyelerine yönelik kampanya kapsamında çamaşır kapsülleri 309 liradan, leke çıkarıcılar 199 liradan, tuvalet temizlik ürünleri ile fırın-ızgara ve cam yüzey temizleme köpükleri 89 liradan, yüzey temizlik mendilleri 79 liradan ve çamaşır parfümleri 265 liradan satışa sunuluyor.

???????Domol ürünlerindeki kampanya 21 Mayıs'a devam edecek.