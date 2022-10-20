Putin'in Türkiye'de doğalgaz merkezi kurmak istediğini açıklaması sonrası ABD'den tepki! Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundular - Son Dakika
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Putin'in Türkiye'de doğalgaz merkezi kurmak istediğini açıklaması sonrası ABD'den tepki! Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundular

20.10.2022 10:17

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa için Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurmak istediğine yönelik sözleri sonrası ABD'den tepki gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Temsilci Yardımcısı Vedant Patel yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizi enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik adımlar atmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verirken Türkiye'ye yönelik olarak ise "yaptırım" tehdidinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın Kuzey Akım'dan gönderilemeyen doğalgazı Karadeniz üzerinden yollayabileceğini, hatta Avrupa için Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurulabileceği sözleri gündemdeki yerini koruyor.

"MÜTTEFİKLERİMİZİ RUSYA'YA BAĞIMLILIĞI AZALTMAYA YÖNELİK ADIMLAR ATMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Son olarak ABD'den Putin'in kararına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Temsilci Yardımcısı Vedant Patel, "ABD olarak müttefiklerimizi enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik adımlar atmaya çağırıyoruz. Özellikle Türkiye özelinde, uzun vadeli enerji güvenliğini güçlendirme çabalarına yardımcı olmak için Türkiye ile yakın bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'YE YAPTIRIM" KONUSUNU GÜNDEME GETİRDİ

Patel, daha sonra tonu artırdı ve Türkiye'ye ve yaptırım uygulanması konusuna atıfta bulundu. ABD'li yetkili, "Türkiye'ye ve tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, kimsenin yasadışı Rus varlıkları veya işlemleri için güvenli bir limana dönüşmemesi gerektiğini açıkladık ve bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Putin'in Türkiye'de doğalgaz merkezi kurma talebi ABD'yi küplere bindirdi! Yaptırım tehdidinde bulundular
ABD Dışişleri Bakanlığı Temsilci Yardımcısı Vedant Patel.

ROSENBERG TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETTİ

Mali suçlar ve terörün finansmanıyla ilgili konulardan sorumlu ABD Hazine Müsteşarı Elizabeth Rosenberg de bu hafta Türkiye'yi ziyaret etti.Rosenberg, Türkiye'de kaldığı üç gün boyunca, Türk Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan meslektaşlarıyla temaslarda bulundu. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada,"Bu görüşmeler, yaptırımlardan kaçınma ve diğer yasadışı finansal faaliyetlerden kaynaklanan riskleri ele almak için ABD ve Türkiye arasında yakın işbirliğinin önemini teyit etti" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK BİR UYARI DAHA

Öte yandan, ABD'nin Türkiye'ye Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanmasına ilişkin yeni bir uyarıda bulunduğu da aktarıldı. Sözcü'de yer alan habere göre "ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili uyarılarının ikinci aşaması" başlıklı bir rapor yayınlanırken, raporda Washington yönetimi Ankara'ya yaptırımları ihlal etmeme yönündeki uyarılarını sürdürdü.

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Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Putin'in Türkiye'de doğalgaz merkezi kurmak istediğini açıklaması sonrası ABD'den tepki! Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundular - Son Dakika


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