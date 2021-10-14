Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirdi! Moskova hava sahasını koruyacak

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İkinci S-500 bataryası da gelecek yıl Rus Ordusu'na teslim edilecek. S-500'ün canlı atış testlerine ilişkin ilk görüntüler, Temmuz 2021'de yayınlanmıştı.

TASS tarafından edinilen bilgiye göre; Rus Ordusu'na teslim edilen ilk S-500 bataryası, Moskova'nın hava sahasını koruyan bir birliğe teslim edildi.

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