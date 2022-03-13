Rusya Maliye Bakanı: "Rezervlerimizin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz" - Son Dakika
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Rusya Maliye Bakanı: "Rezervlerimizin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz"

13.03.2022 22:18
Rusya Maliye Bakanı: "Rezervlerimizin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz"

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söyledi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söyledi.

Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ve Avrupa Birliği tarafından dondurulan rezervlerine ilişkin konuştu.

Rusya'nın toplam 640 milyar dolar civarında rezerve sahip olduğuna işaret eden Siluanov, "Şimdi rezervlerin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz. Rezervin bir kısmı da Çin'de ve Batı şimdi Çin'e bu rezerve erişimimizi kısıtlaması için baskı yapıyor." dedi.

Anton Siluanov, "Batılı pazarlar kapandığı için Çin ile iş birliğinin katlanarak artacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Siluanov, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin rezervlerine tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini söylemişti.

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Anton Siluanov, Maliye Bakanı, dolar, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya Maliye Bakanı: 'Rezervlerimizin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz' - Son Dakika


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