Rusya'nın bütçe açığı 3,7 milyar dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya'nın bütçe açığı 3,7 milyar dolar

Rusya Maliye Bakanlığı, bu yılın ocak-ağustos döneminde bütçe açığının 331 milyar ruble (yaklaşık 3,7 milyar dolar) olduğunu açıkladı. Bütçe gelirleri 23 trilyon 29 milyar ruble olarak gerçekleşirken, bütçe giderleri ise 23 trilyon 360 milyar ruble oldu. Ülkenin petrol ve doğal gaz dışı gelirleri 15 trilyon 473 milyar ruble, petrol ve doğal gaz gelirleri ise 7 trilyon 555 milyar ruble olarak kaydedildi.

06.09.2024 12:47
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Rusya Maliye Bakanlığı, bütçe açığının bu yılın ocak-ağustos döneminde 331 milyar ruble (yaklaşık 3,7 milyar dolar) seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yılın ocak-ağustos dönemine ilişkin bütçe detayları paylaşıldı.

Buna göre, 23 trilyon 29 milyar ruble bütçe geliri elde edilirken, bütçe giderleri ise 23 trilyon 360 milyar ruble seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin petrol ve doğal gaz dışı gelirleri 15 trilyon 473 milyar ruble, petrol ve doğal gaz gelirleri 7 trilyon 555 milyar ruble olurken, bütçe ise toplam 331 milyar ruble açık verdi.

Rusya'da bütçenin 2023'te 3,24 trilyon ruble açık verdiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın bütçe açığı 3,7 milyar dolar - Son Dakika

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