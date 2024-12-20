Rusya'nın Faiz Kararı ve Ekonomi Değerlendirmesi - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya'nın Faiz Kararı ve Ekonomi Değerlendirmesi

Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, enflasyonla mücadele için sıkı para politikasının süreceğini açıkladı.

20.12.2024 17:48
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, mevcut faiz oranının etkilerini göstermeye başladığını belirterek, "Politika faiz oranının artırılmasına ara verdik ancak enflasyonu hedefe düşürmek için uzun bir sıkı para politikası dönemine ihtiyaç duyulacak." dedi.

Nabiullina, Rusya Merkez Bankasının politika faizini sürpriz bir şekilde artırmayarak yüzde 21'de sabit tutma kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Mevcut faiz oranının "çalıştığına" işaret eden Nabiullina, "Eğer faizi mevcut noktaya yükseltmeseydik, 2022'nin sonbaharındaki seviyelerde bıraksaydık, enflasyon yüzde 20'nin çok üzerinde hatta yüzde 30 olabilirdi." diye konuştu.

Faiz oranın yüksek bir seviyede bulunduğunu ve bunun da parasal koşulların sıkılaşmasını sağladığını anlatan Nabiullina, "Şubattaki toplantıda ya mevcut sıkılığın yeterli olduğu ya da faiz oranının yükseltilmesi konusunu istişare edeceğiz." dedi.

Bugün alınan faiz kararına ilişkin konuşan Nabiullina, "Ekonomide, önümüzdeki çeyreklerde enflasyonun yavaşlamasını sağlaması gereken sıkı koşullar oluştu. Politika faiz oranının artırılmasına ara verdik, ancak enflasyonu hedefe düşürmek için uzun bir sıkı para politikası dönemine ihtiyaç duyulacak." diye konuştu.

Nabiullina, Rus ekonomisindeki bazı sektörlerde soğuma sürecine girildiğini belirterek, özellikle şirketlerin daha muhafazakar üretim planları yaptığını ve borçlanmaları azaltmaya başladıklarını söyledi.

Yaptırımlara ilişkin de konuşan Nabiullina, Rus bankacılık sektörünün varlıklarının yüzde 95'inin yaptırım altında bulunduğunu ancak bankaların söz konusu koşullarda çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Nabiullina, kripto paralara yatırım aracı olarak bakmadıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın Faiz Kararı ve Ekonomi Değerlendirmesi - Son Dakika

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