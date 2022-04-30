Rusya Ukrayna krizinde Türkiye'nin izlediği politikaya iş dünyasından destek - Son Dakika

Türkiye'nin Ukrayna Rusya krizinde izlediği politikaya iş dünyasından destek ve teşekkür mesajları geliyor. Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Erol Efendioğlu, "Türkiye'nin iki tarafın da gönlünü hoş etmesi, ekonomimize büyük katkı sağladı. Böyle bir savaş ortamında maden ihracatımız yüzde 26 arttı" dedi. Efendioğlu, Türkiye'nin artık blok mermer yerine katma değeri yüksek işlenmiş ürün ihracatına yöneldiğini ve bu alanda sanayicilerin her geçen gün büyüyerek ihracat hedeflerini aştığını ifade etti.

Bursa'da Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği üyeleri iftar yemeğinde biraraya geldi.

İftar yemeğinde konuşan MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu, "Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında 2 tarafın da gönlünü hoş etmesi, biz sanayi ve iş adamları için çok olumlu oldu" dedi.

MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu, "Rusya-Ukrayna savaşı bir krizle başlasa bile Türk madenciliği ilk çeyrekte maden ihracatını yüzde 26 oranında arttırdı. Bu bizim için çok sevindirici bir şey. Böyle bir savaş ortamında böyle bir kriz ortamında maden ihracatının büyümesi bizi çok mutlu etti. Geçen sene 5 milyar 900 milyon dolar olan maden ihracatının bu yıl 8 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Burada mermerin payı çok büyük. 2,5 milyar dolara yakın kısmı mermerden geliyor. Mermerde bizi en sevindiren taraf işlenmiş ürün çok arttı. Eskiden blok satışımız çok daha fazlaydı. Şimdi işlenmiş ürün satışımız 1 milyar 300 milyon dolara yakın oldu. Blok satışımız ise 850 milyon dolar oldu. Zannediyorum ki işlenmiş ürün satışımız blok satışımızı ikiye katlayacak. Blok satışındaki bu ısrarımızın sebebi ise Çin ve Hindistan gümrük mevzuatından dolayı işlenmiş ürünü bedava versen alamıyor. Almanya ve İsveç'te mermer fabrikası olmadığı için bedava blok versen orası da alamıyor. Bu gibi yerlerin talebi işlenmiş ürün almak. Biz talebe göre ihracat yapıyoruz. Önceliğimiz işlenmiş ürünün katma değer madenlerimizi ihracat etmemiz. İş adamlarımız fabrika kursun ve bunu işlesin. Blok mermerleri işleyelim, artık hedefimiz belli. Katma değeri yüksek ürünler üretmek. Önümüzdeki dönem tüm bloklarımızı Türkiye'de işleyeceğiz" diye konuştu.

Eskiden büyük mermer fabrikalarındaki kapalı alan 3 bin 400 metrekareydi, son yıllarda bu kapasite 10'a katlandı" diyen Efendioğlu, "Hem de 20-30 tane fabrika bu işe giriyor. Bu ivme git gide artacak. Zannediyorum ki 4-5 sene sonra dünyanın en büyük tedarikçisi Türkiye olacak. Bu da zaten bizim aslı hedefimiz. Çoğu sanayici yatırımcı iş adamı kar marjındaki güzelliği fark ettiler. O yüzden mermer fabrikalarına yatırım yapıyorlar. Şu anda Amerika çok ciddi mermer talep ediyor. 30 bin - 40 bin metrekare fabrikalarla 5-6 sene sonra yetiştiremezse şaşırmayacağım. Ukrayna çok ciddi bir mermer alıcısı değil. Daha çok Rusya mermer alıcısıydı; zaten alımını aksatmadı. Rusya hatta daha da çok Türkiye'ye yöneldi. Rusya konusunda zarar gördük diyemeyiz. Türkiye'nin her 2 tarafın da gönlünü hoş tutması biz sanayiciler ve iş adamları için çok olumlu oldu " ifadelerini kullandı. - BURSA