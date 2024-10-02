Rüya Bayegan'a Başarı Ödülü - Son Dakika
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Ekonomi

Rüya Bayegan'a Başarı Ödülü

Rüya Bayegan\'a Başarı Ödülü

Rüya Bayegan, kadın liderliği için İpek Yolu Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazandı.

02.10.2024 12:47
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BGN Grup Üst Yöneticisi (CEO) Rüya Bayegan, enerji sektöründe kadın liderliğine yaptığı katkılardan dolayı "İpek Yolu Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl Asya, Orta Doğu ve Afrika'da enerji ve ticaret yollarının dönüşümüne katkı sağlayan güçlü küresel liderlere verilen ödül, 1 Ekim'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen Gulf Intelligence Enerji Pazarları Forumu'nda, ADNOC Trading Üst Yönerticisi (CEO) Ahmad Bin Thalith tarafından takdim edildi.

Bayegan, "küresel enerji piyasalarındaki liderlik stratejileri ve yenilikçi yönetim anlayışı" dolayısıyla ödüle layık görülerek, bu kategoride ödül kazanan ilk kişi oldu.

Bayegan, enerji ticaretindeki stratejik hamlelerinin yanı sıra BGN'in düşük karbon emisyonlu ürünlere yaptığı yatırımlarla da öne çıkıyor.

Şirket, Bayegan'ın liderliğinde dünya çapında en büyük sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ticaret birimlerinden birini kurarken, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ve karbon emisyonlarının azaltılmasına ilişkin pek çok yeni alanda yatırım yaptı.

Bayegan, küresel enerji piyasasındaki yenilikçi vizyonu ve büyümeye olan bağlılığı sayesinde BGN'i bölgesel bir oyuncudan küresel bir enerji şirketi haline getirdi. Şirket, Dubai, Cenevre, Houston, Londra, Rotterdam ve Singapur gibi stratejik merkezlerde 22 lokasyonda faaliyet gösteriyor.

Şirket ayrıca, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hastanelere ve okullara bağış yapıyor, deprem yardımı gibi kar amacı gütmeyen projelere destek veriyor. Yeni işe alımlarının yüzde 50'sini kadınlardan oluşturmayı amaçlayan şirket, bu yolla yeni nesil enerji liderlilerine destek sağlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rüya Bayegan'a Başarı Ödülü - Son Dakika

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