Rüya Bayegan'a Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rüya Bayegan'a Ödül

Rüya Bayegan\'a Ödül

BGN Grup CEO'su Rüya Bayegan, enerji alanındaki liderliği nedeniyle Yeni İpek Yolu Ödülü'ne layık görüldü.

02.10.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BGN Grup CEO'su Rüya Bayegan, uluslararası enerji piyasalarındaki kadın liderliğini ilerletme çabalarından dolayı Yeni İpek Yolu Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül, 1 Ekim Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen Gulf Intelligence Enerji Pazarları Forumu'nda, ADNOC Trading CEO'su Ahmad Bin Thalith tarafından takdim edildi. Uluslararası seçim komitesi, Rüya Bayegan'a 'küresel enerji piyasalarındaki lider stratejileri ve yenilikçi yönetim anlayışı' nedeniyle bu ödülü verdi. Bu prestijli ödül, her yıl Asya, Orta Doğu ve Afrika'da enerji ve ticaret yollarının dönüşümüne katkıda bulunan küresel liderlere veriliyor. Geçmiş ödül sahipleri arasında Petronas'ın eski üst düzey yöneticisi Arif Mahmood, TotalEnergies'in ticaret biriminin başkanı Thomas Waymel ve BAE'nin ADNOC Grubu CEO'su Sultan Al-Jaber gibi önemli isimler yer alıyor.

Dubai, Cenevre, Houston, Londra, Rotterdam ve Singapur gibi stratejik enerji merkezlerinde 22 lokasyonda faaliyet gösteren Rüya Bayegan'ın liderliğinde şirket, BGN Energy'nin yakın zamanda kurulan orta ve üst akış yatırım birimi, petrol üretimine yatırım yapmanın yanı sıra 2030'a kadar önemli ölçüde yenilenebilir enerji kapasitesi yaratmayı da planlıyor. LPG ticaret birimlerinden birini kurmanın yanı sıra LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve SAF (sürdürülebilir havacılık yakıtı) gibi yeni ticaret alanlarına yatırım yaptı ve karbon giderimi üzerine projeler geliştiriyor.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Rüya Bayegan, İpek Yolu, Ekonomi, Enerji, Yaşam, Gulf, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rüya Bayegan'a Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
08:02 İran’ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü
02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
02:05 Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil
00:17 İsrail’e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 18:50:06. #1.11#
SON DAKİKA: Rüya Bayegan'a Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement