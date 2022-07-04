Sabancı Vakfı'nın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü filmi altın pusula kazandı

Sabancı Vakfı, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen Altın Pusula Ödülleri'nde "Gündem Yönetimi" alanında ödül sahibi oldu.

???????Vakıftan yapılan açıklamaya göre, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi ile eğitime devamlılığın sağlanmasını kritik konulardan biri olarak gören ve bu konuyu gündeme taşıyan Sabancı Vakfı'nın, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde yayınlanan "Göz Yumma" temalı filmi, Türkiye'de 18 yaşından önce evlendirilen kız çocukları için farkındalık oluşturma hedefiyle hazırlandı.

TBWA/Istanbul imzası taşıyan film projesinin ödülünü, Sabancı Vakfı adına Sabancı Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü Furkan Aydıncı aldı.

Filmde, köy evinde saklambaç oynayan küçük bir kız, onu istemeye gelenlerin arasından geçerek odasındaki dolaba saklanıyor. Evdeki herkes oyun çağındaki kıza göz yumarak eşlik ediyor.

Gerçekleri çarpıcı bir şekilde anlatan filmin sonunda "Göz Yumma" mesajı veriliyor ve izleyen herkesi kız çocuklarının hayallerini desteklemeye çağırıyor.

Sabancı Vakfı'nın kadınlar ve kız çocuklarına yönelik çalışmaları

Sabancı Vakfı, 48 yıldır kız çocuklarının ve kadınların karşı karşıya kaldıkları eşitsizliklerin çözümü için projeler hayata geçiriyor.

"Kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi" amacıyla 2006'da Birleşmiş Milletler Ortak Programı'na destek veren vakıf, 10 yıl süreyle bu çalışmayı devam ettirerek yereldeki olumlu etkilerinin yaygınlaştırılmasını sağladı.

17 ilde açtığı 19 öğrenci yurduyla kız çocuklarının eğitiminin önündeki engellerin kalkmasına katkıda bulunan vakıf, halen öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak amacıyla Sabancı Üniversitesi'nin yürüttüğü Mor Sertifika Programı'nı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından Nevşehir ve Van'da yürütülen "Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi" projesini destekliyor. Ayrıca, Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi, kız çocuklarının eğitimi, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik projeleri destekleniyor.

Vakıf, Şubat 2022'de hayata geçen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesiyle de Türkiye'de 18-29 yaş arasındaki ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan her 2 genç kadından birinin ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülüyor.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi de NEET kadınların farkındalığını artırmak, güçlenmelerini sağlamak, erişilebilir NEET kadınların becerilerini ve istihdam fırsatlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.