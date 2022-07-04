Sabancı Vakfı'nın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü filmi altın pusula kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sabancı Vakfı'nın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü filmi altın pusula kazandı

04.07.2022 17:17
Sabancı Vakfı'nın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü filmi altın pusula kazandı

Sabancı Vakfı, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen Altın Pusula Ödülleri'nde "Gündem Yönetimi" alanında ödül sahibi oldu.

Sabancı Vakfı, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen Altın Pusula Ödülleri'nde "Gündem Yönetimi" alanında ödül sahibi oldu.

???????Vakıftan yapılan açıklamaya göre, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi ile eğitime devamlılığın sağlanmasını kritik konulardan biri olarak gören ve bu konuyu gündeme taşıyan Sabancı Vakfı'nın, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde yayınlanan "Göz Yumma" temalı filmi, Türkiye'de 18 yaşından önce evlendirilen kız çocukları için farkındalık oluşturma hedefiyle hazırlandı.

TBWA/Istanbul imzası taşıyan film projesinin ödülünü, Sabancı Vakfı adına Sabancı Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü Furkan Aydıncı aldı.

Filmde, köy evinde saklambaç oynayan küçük bir kız, onu istemeye gelenlerin arasından geçerek odasındaki dolaba saklanıyor. Evdeki herkes oyun çağındaki kıza göz yumarak eşlik ediyor.

Gerçekleri çarpıcı bir şekilde anlatan filmin sonunda "Göz Yumma" mesajı veriliyor ve izleyen herkesi kız çocuklarının hayallerini desteklemeye çağırıyor.

Sabancı Vakfı'nın kadınlar ve kız çocuklarına yönelik çalışmaları

Sabancı Vakfı, 48 yıldır kız çocuklarının ve kadınların karşı karşıya kaldıkları eşitsizliklerin çözümü için projeler hayata geçiriyor.

"Kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi" amacıyla 2006'da Birleşmiş Milletler Ortak Programı'na destek veren vakıf, 10 yıl süreyle bu çalışmayı devam ettirerek yereldeki olumlu etkilerinin yaygınlaştırılmasını sağladı.

17 ilde açtığı 19 öğrenci yurduyla kız çocuklarının eğitiminin önündeki engellerin kalkmasına katkıda bulunan vakıf, halen öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak amacıyla Sabancı Üniversitesi'nin yürüttüğü Mor Sertifika Programı'nı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından Nevşehir ve Van'da yürütülen "Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi" projesini destekliyor. Ayrıca, Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi, kız çocuklarının eğitimi, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik projeleri destekleniyor.

Vakıf, Şubat 2022'de hayata geçen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesiyle de Türkiye'de 18-29 yaş arasındaki ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan her 2 genç kadından birinin ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülüyor.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi de NEET kadınların farkındalığını artırmak, güçlenmelerini sağlamak, erişilebilir NEET kadınların becerilerini ve istihdam fırsatlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı'nın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü filmi altın pusula kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:24:40. #1.13#
SON DAKİKA: Sabancı Vakfı'nın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü filmi altın pusula kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement