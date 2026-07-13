Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Rekor Yolcu Trafiği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Rekor Yolcu Trafiği

13.07.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 Temmuz'da 166 bin 734 yolcu ile tüm zamanların en yüksek trafiği kaydedildi.

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı'nda 12 Temmuz'da 4 farklı alanda tüm zamanların en yüksek rakamı görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatilini hafta sonuyla birleştiren misafirler, 12 Temmuz'da havalimanına tüm zamanların en yüksek yolcu performansını getirirken, sadece bir günde 4 farklı kategoride rekor kırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı, 12 Temmuz'da ağırladığı 166 bin 734 yolcuyla tarihinde bir günde ulaştığı en yüksek yolcu trafiği rekorunu kırdı. Özellikle dış hat operasyonlarındaki yoğunluğun öne çıktığı havalimanı, temmuz ayında kaydettiği önceki rekorları da geride bıraktı.

Havalimanında "dış hat gelen uçuş sayısı" 257, "dış hat gelen yolcu sayısı" 49 bin 280 ve "dış hat toplam uçuş sayısı" 505'e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Oluşan yoğun trafik, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ) ile Terminal İşletmecisi ISG'nin koordinasyonu ve kapsamlı planlaması sayesinde sorunsuz şekilde yönetildi.

Hava trafik kontrolünden apron operasyonlarına, terminal hizmetlerinden güvenlik, temizlik ve yolcu yönlendirme süreçlerine kadar tüm birimler 24 saat esasına göre kesintisiz çalıştı.

Artan yolcu talebi büyümeyi destekledi

Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) güncel verilerine göre ISG, yılın ilk 5 ayında yolcu sayısını 2025'in aynı dönemine göre yüzde 7 artırarak, yıllık 40 milyonun üzerinde yolcu kapasitesine sahip "Majör Havalimanları" kategorisinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu. Mayısta ise yüzde 2,9 büyüme oranıyla aynı kategoride Avrupa'nın en hızlı büyüyen 4'üncü havalimanı unvanını elde etti.

Yolcu trafiği sıralamasında da Sabiha Gökçen, yılın ilk 5 ayında ve mayısta Avrupa genelinde 9'uncu sıradaki yerini korudu.

Kaynak: AA

Havacılık, İstanbul, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Rekor Yolcu Trafiği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Amedspor’dan Batshuayi bombası Amedspor'dan Batshuayi bombası

13:28
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
12:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret
12:28
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş Rotası deşifre oldu
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu
11:55
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
11:21
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 14:29:09. #7.13#
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Rekor Yolcu Trafiği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.